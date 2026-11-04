台肥擬於基隆中山區設土資場 藍逼問童子瑋：到底支不支持？

台肥公司計畫在基隆中山區設置土資場，國民黨今舉行記者會，基隆市議員候選人張家馨表達嚴正抗議，憑什麼把高風險的廢土場硬塞在基隆的家門口？他也對民進黨基隆市長候選人童子瑋的發言提出三問，要求童子瑋向市民表態「到底有沒有反對中山區設土資場？」

張家馨指出，中山區有中華國小，有密集的住宅區，如果這裡變成土資場，未來將會有大批的砂石車、大貨車在社區巷口穿梭；基隆本來就是土地跟路幅都比較小的地方，會嚴重影響到居民的生活，也會帶來滿天的粉塵跟噪音，影響的不只是中山區，而是整個基隆的共同生活圈。

張家馨指出，謝國樑市府團隊已經表達明確的反對立場。第一個問題是，為什麼守護家園要等到選上市長再來溝通？童子瑋說等台肥提出正式申請再由市府解決，甚至說當選市長以後再跟台肥溝通，「請問童子瑋，難道中山區居民的肺要等到你當選市長，才能呼吸乾淨的新鮮空氣嗎？」面對環境的危機，一個有擔當的政治人物現在就要站出來反對，不是把問題推給未來的市府。

張家馨提出第二個問題質疑，為什麼面對爭議可以有雙重的標準？之前六合停車場租約續約的問題，童子瑋就可以找台肥的高層來溝通；和平島的遺址經費，也急著發圖卡文宣說這是自己的功績，「是不是搶功勞的時候就跑第一，只要遇到爭議就閃第一？」

張家馨也問童子瑋，「到底支不支持設土資場？如果支持，就大聲說出來。」身為基隆市議會議長，也是市長參選人，不能再說「等台肥送件後、等上任以後再說」來打太極」。請不要用選舉話術來敷衍，不要推給未來的市政府，「守護基隆，拒絕土資場，我們不退讓。」