回響／台肥計畫設土資場 在地議員：不接受汙染性棄土場產業反對到底

聯合報昨刊出調查報導指出，台肥擬將台肥一廠向基隆市政府申請為土資場計畫，基市府已表達明確反對，認為應朝數據中心產業規畫，不應設置有汙染疑慮的土資場。國民黨基隆市黨部及議員今記者會指出，中山區不是二等公民，不接受汙染性棄土場產業，喊「守護中山，拒絕土資場」，表達如果台肥要正式提出申請，將捍衛地方抗議到底。

國民黨基隆市黨部聲明指出，針對台肥提出基隆一廠土地設置土資場規畫，恐造成原有交通動線砂石車大量進出、粉塵飛揚、空氣品質變差、環境衛生、噪音等影響引發地方居民憂心忡忡。

中山區議員宋瑋莉說，聯合報報導出來後，當地居民都相當擔心，表達反對到底的決心，她說，若真設置土資場，第一，未來每天幾十輛、幾百台輛大貨車、砂石車在社區巷口穿梭，老人家跟小朋友出門上學、散步，安全誰來保障？第二、未來粉塵飛揚，大家家裡的窗戶還敢開嗎？過敏、呼吸道問題誰要負責？第三，大車引擎聲的噪音，我們中山區難道要變成二等公民的住處嗎？中山區居民發出最嚴正的抗議。

宋瑋莉表示，中山區絕對不接受這種霸道、硬塞的規畫，中山區不是廢土的垃圾桶，要求相關單位跟台肥必須立刻說清楚、講明白。

中山區議員郭美秀說，中山區居民是次等公民嗎？台肥基隆一廠周邊緊鄰文化路、中華國小、港西高架橋及住宅，台肥在規畫這項設施之前，有沒有真正考慮過中山區居民的感受？有沒有充分評估對周邊交通、環境與生活品質可能造成的影響？

郭美秀還指出，聯合報之前揭露2023年台肥倒入為改善土質的廢土現在還堆在廠內，質疑是不是想用土資場來合法化？

國民黨市黨部發言人林祐德說，謝國樑市長已表達反對設置土資場的立場，並希望台肥基隆一廠朝AI數據中心等產業方向規畫，增加在地就業機會，帶動周邊發展，但民進黨市長候選人童子瑋昨受訪表示，等當選市長，再與台肥溝通。林祐德質疑，城市發展與居民權益，難道要等到選舉結束、當選市長以後才處理？身為市長候選人，應該向市民說清楚立場。

台肥昨天發出聲明強調，公司目前對基隆廠未來規畫並無定案，現階段亦無推動設置土資場計畫。