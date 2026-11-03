基隆廠開發引關注 台肥澄清：尚無定案、目前無設土資場計畫

台肥（1722）基隆廠基地未來開發規劃引發關注，針對3日媒體報導涉及土資場設置、南港C4工程土方流向及土壤改良工程等爭議，台肥發布聲明澄清，強調基隆廠未來開發方向尚未定案，現階段也沒有推動設置土資場的計畫，AI資料中心及其他開發方案均仍在可行性評估階段，尚未進入公司投資審議及董事會程序。

以下是台肥聲明全文：

一、 首先要再次澄清，台肥公司目前對基隆廠未來規劃目前並無定案，現階段亦無推動設置土資場之計畫。

關於報導提到「尚未定案卻積極遊說」，並非事實。黃副總經理係應基隆市政府邀請進行初步意見交換。開發規劃前與地方政府交換意見，目的在於了解土地使用條件及地方需求，為前期評估的一環。本公司包括AI數據中心及其他方案，可行性都需審慎評估，目前皆尚未依公司投資審議及董事會等相關程序辦理。

該報導將初步意見交換描述為積極遊說，並誤解為既定開發方向，對本公司商譽造成重大影響，台肥公司有必要明確澄清，並籲請媒體完整呈現公司說明，避免誤導社會大眾。

未來基隆廠基地規劃，台肥將持續與地方溝通，尊重地方需求及基隆市政府城市發展願景，尋求兼顧地方發展、公共利益與企業永續的多贏方案。

二、 關於引述楊植斗議員於2023年指控「南港C4廢土偷倒基隆廠」，台肥也已多次說明，南港C4開發土方從未運至基隆廠。「南港C4開發土方清運」與「基隆廠購土」分屬不同事件，不應混為一談。

基隆廠外購土方係供水土保持計畫使用，分批自合法土資廠「國際土石方資源有限公司」購入，申報紀錄皆有副本函文基隆市政府，相關購買證明及運送聯單均依規定辦理，且2023年後即無外土進入。針對文中報導「當年稽查土壤中聞刺鼻異味」並非事實，且基隆市府環保局採檢均無污染疑慮。

另臺北市政府於2024年已針對議員所提剩餘土石方流向疑義向相關單位進行查證，確認南港C4工程土方運至「全民土石方資源堆置處理場」，並完成雙向勾稽，查無違規事證，相關結果均有公文佐證，公文副本亦有提供楊植斗議員。

三、 針對「改良土方堆置」一事，本公司於2021年依法向基隆市政府申請「台肥基隆一廠地質改良工程之水土保持計畫」，經核准後，將購入土方運入廠區，供後續水土保持計畫施工作業使用。

惟2023年基隆市政府認定原核定之水土保持計畫及相關許可失效，致使本公司無法依原計畫繼續施工，不得已只能將已購入之土方暫放廠內。

因此，土方持續堆置係因水保計畫失效程序受阻所致，並非本公司無意辦理土壤改良，更非報導所稱「言行不一」。台肥始終期待盡速推動基隆一廠活化，同時也期盼基隆市政府就後續申請提供明確、一致的審查依據，協助釐清相關程序，使土地改善與活化工作得以依法推進。

台肥公司一向恪遵法令，善盡企業社會責任。公司尊重媒體監督，亦呼籲相關報導應明確區分案別，以完整資料及客觀事實為依據，避免以未經證實之指控作成不當推論。對於不實指控或損害本公司營運商譽之行為，本公司後續將依法維護權益。