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回響／發展AI產業非棄土場 謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成

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回響／發展AI產業非棄土場 謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今天中午由立委廖偉翔陪同到深溪路一帶商圈掃街拜票，稱台肥一廠應和未來四接相輔相成。記者游明煌／攝影
謝國樑今天中午由立委廖偉翔陪同到深溪路一帶商圈掃街拜票，稱台肥一廠應和未來四接相輔相成。記者游明煌／攝影

聯合報今天刊出調查報導指出，台肥擬將台肥一廠向基隆市政府申請為土資場，由台肥副總經理黃瑞楨向市府遊說，基市府已表達明確反對。市長謝國樑今天回應表示，市府堅決反對設棄土場，台肥一廠和未來協和電廠的更新（指四接）應相輔相成，發展AI產業園區，而不是棄土場。

謝國樑今天中午由立委廖偉翔陪同到深溪路一帶商圈掃街拜票，針對聯合報調查報導內容，謝國樑回應說，他上任第一年時，就發現台肥不當利用台肥一廠進行廢土堆放，政風處主動移送台肥的水保技師，追究相關責任。

謝國樑表示，今年台肥又「重起爐灶」跟市府提有關於台肥一廠可能要使用棄土場的市政規畫，市府堅絕反對，自他入主市府後，一直就堅持要做對中山區民眾有利的發展，拒絕有汙染疑慮的棄土場規畫。

謝國樑怒指台肥指出，明明在市區，卻不好好規畫產業園區，卻要做對中山區的發展、基隆市整體發展不利的事務。對基隆來說，如果未來台電有提供適當的產業電力回饋，台肥一廠和未來協和電廠的更新（指四接）可以相輔相成，「台肥一廠應該適合拿來故AI產業園區，而不是拿來做棄土場。」

本報接獲讀者爆料，指出台肥於2023年初曾爆發將南港C4廢土偷倒到基隆廠事件；事隔3年，台肥竟擬將台肥一廠向基隆市政府申請為土資場，由台肥副總經理黃瑞楨向市府遊說；而且此案在台肥內部完全沒有立案，台肥作法有高度爭議，雖尚未正式提出，但已提供相關簡報內容給市府。

基隆市政府指出，今年6月黃瑞楨拜會市府，與副市長方定安談論台肥未來整體規畫時，即提出預設立土資場構想。不過當時市府即表示，傾向在此設數據中心。市府認為土資場爭議頗高，請台肥提供更完整計畫。

後來台肥在7月提供「台肥基隆廠資產活化與產業園區設置」計畫，具體將土資場設立納入其中，並宣稱土資場是要「處理廠區內氨土的地質改良，另協助處理田寮河等汙泥清淤工程」，並建立土石資源產業鏈。

市長謝國樑也說，「如果我沒有當選，一定會變成棄土場」，這句話今天被民進黨市長候選人批評是政治性放話。但今天謝國樑對童的批評，未再回應。

發展AI產業園非棄土場，謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成。記者游明煌／攝影
發展AI產業園非棄土場，謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成。記者游明煌／攝影

發展AI產業園非棄土場，謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成。記者游明煌／攝影
發展AI產業園非棄土場，謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成。記者游明煌／攝影

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