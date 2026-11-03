回響／廢土堆變土資場？童子瑋：當選市長和台肥溝通 不必先政治性放話

聯合報今天刊出調查報導指出，台肥擬將台肥一廠向基隆市政府申請為土資場，由台肥副總經理黃瑞楨向市府遊說，基市府已表達明確反對，認為應朝數據中心產業規畫，不應設置有汙染疑慮的土資場。市長謝國樑也說，「如果我沒有當選，一定會變成棄土場」。民進黨市長候選人童子瑋議長今天回應說，「如果我當選市長，會正式和台肥溝通」，不必先對外政治性放話。

本報接獲讀者爆料，指出台肥於2023年初曾爆發將南港C4廢土偷倒到基隆廠事件；事隔3年，台肥竟擬將台肥一廠向基隆市政府申請為土資場，由台肥副總經理黃瑞楨向市府遊說；而且此案在台肥內部完全沒有立案，台肥作法有高度爭議，雖尚未正式提出，但已提供相關簡報內容給市府。

基隆市政府指出，今年6月黃瑞楨拜會市府，與副市長方定安談論台肥未來整體規畫時，即提出預設立土資場構想。不過當時市府即表示，傾向在此設數據中心。市府認為土資場爭議頗高，請台肥提供更完整計畫。

後來台肥在7月提供「台肥基隆廠資產活化與產業園區設置」計畫，具體將土資場設立納入其中，並宣稱土資場是要「處理廠區內氨土的地質改良，另協助處理田寮河等汙泥清淤工程」，並建立土石資源產業鏈。

不過對台肥計畫，基市府已表達明確反對，認為應朝數據中心產業規畫，不應設置有汙染疑慮的土資場。市長謝國樑也說，「如果我沒有當選，一定會變成棄土場」。

副總統蕭美琴今天到基隆與童子瑋一起出席七堵火車站的「基隆四百年特展」，童子瑋受訪說，基隆市政府有行政權，和台肥之間可以有很好的溝通，如果台肥有正式提出申請，市政府可以正式通知，市長不需要先放話，做一些相關影射。就如同天外天掩埋場回收床墊大火一樣，為何每次都要用影射方式，市府有火調權，結果是排除人為因素。

童子瑋表示，不要用奇怪的影射方式，是因為選舉到了嗎？台肥土資場的問題，就和天外天大火一樣，台肥也有出來否認，尚未正式提出土資場申請，如果台肥正式提出申請，市府不同意可以正式否決，不需要先政治性放話。

「如果我當選市長，會正式和台肥溝通，我認為溝通非常重要，只要對市民有利的事情，一定會往市民的方向走，並考量地區整體開發的發展的方向。」童子瑋說，台肥雖有主導權和決定權，但台肥目前都尚未定案。

童子瑋強調，「我現在是基隆市議會議長，台肥並沒有和我溝通，因為我沒有行政權。」他現在沒有行政權，不應用造謠和影射的方式，對選舉發展是不健康。

謝國樑12時也將到深溪路一帶拜票，也將針對台肥土資場申請問題對外說明。

台肥擬將台肥一廠向基隆市政府申請為土資場，基市府已表達明確反對。民進黨市長候選人童子瑋議長今天回應說，「如果我當選市長，會正式和台肥溝通」，不必先對外政治性放話。記者游明煌／攝影

廢土堆變土資場？童子瑋：當選市長和台肥溝通不必先政治性放話。記者游明煌／攝影