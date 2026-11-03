觀察站／遮遮掩掩 台肥沒把話說清楚

台肥作為市值近百億的上市公司，不僅掌管全國肥料供應，名下更擁有大量精華地段土地，吸引各方勢力覬覦。然而自民進黨執政以來，台肥從人事到政策，屢屢遭致外界批評。此次基隆一廠擬設立土資場事件，更是疑雲重重，「要土資場不要數據中心」、「非法轉合法」爭議，以及背後的人事問題，台肥顯然都沒有說清楚。

在健全的公司治理架構下，董事長代表董事會負監督之責，總經理則負責日常營運與執行。過往台肥總經理多由內部培養或擢升，具備化工、材料科學或不動產開發等核心專業，以保障這家肥料龍頭在轉型過程中穩定獲利，但派系優先的人事安排，是對投資人的極大不負責。

縱觀從二○一六年迄今的台肥人事，確實充滿驚奇和驚嚇。蔡政府時期的前董事長康信鴻、前總經理黃耀興，都因冒領巨額出差費遭法辦。吳音寧「險些」被任命為台肥董事長，以及「黑心肥料廠老闆娘」陳右欣出任台肥總經理，堪稱賴政府代表作。

而隨著賴系與成大幫勢力深植，內部人事關係錯綜複雜，即使相關高層黃瑞楨曾於南港基地廢棄土方處理案中引發爭議，以及被內部指控遊說基隆市府在台肥基隆一廠申請土資場，以及消防安檢浮報追加工程費等，如今仍步步高升。賴政府上台後，多個國營事業與公股行庫頻見「賴友友」進駐，這種唯親是用不僅破壞專業經理人制度，更讓國營事業淪為派系養老院。

如今台肥擬在基隆一廠設立土資場案，疑點重重。雖然宣稱是為了「活化土地利用」，但當年說要拿來改良土質的沃土，卻仍堆積原地，也難怪被懷疑是要「非法變合法」，就地處理這個燙手山芋。