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調查報導／台肥言行不一 改良土質卻只堆置

聯合報／ 記者游明煌李柏澔／調查報導

台肥計畫在台肥基隆一廠廠區內設置土資廠，建立「土石方資源產業鏈」。但三年前宣稱要拿來改良土質運進台肥基隆一廠的廢土，至今仍棄置原地，長滿雜草。地方人士質疑台肥把當地人當三等公民。還有當地居民表示，雖然基隆一廠早就關了，但戒備森嚴，白天還是看得到有「大車進出」。

對此台肥並未說明為何當年購置的「沃土」仍未拿來土質改良，卻仍原地堆放，僅表示基隆廠過去為肥料廠房，要進行資產活化前必須進行土壤改良，以符合法規要求，並重申廠內堆置的外土為「合法購土」，且經二○二三年基隆市政府環保局檢測，皆符合標準，無汙染疑慮。

台肥基隆一廠對面及周圍仍有民宅和商家。住在廠房對面的林姓居民說，台肥雖早就沒運作了，但白天有時還是看到有大車進出，門口有警衛管制，居民也不知道廠內有多少廢土？是廠內原有還是外運進入？都讓居民存疑。

住在當地的成大環工系碩士、永續海洋外木山工作室執行長張哲源說，台肥一廠準備把閒置的廠區土地改作為土壤資源改良廠，「這裡不是中山區的垃圾場」。他說，協和電廠要蓋四接，外木山大海已經要準備填海蓋瓦斯槽，如果在山邊民宅旁蓋廢棄土堆置場，無疑把協和、文化兩里民當作三等公民。

張哲源表示，目前地方居民都一頭霧水，請台肥公司具體說明清楚，廠區設立後，能為地方帶來什麼正面效益？

張哲源指出，地方並不樂見建土資場，因為數十年來，好不容易協和電廠要轉型，未來不排黑煙了，但如果台肥又設土資場及土石方資源產業鏈，未來台肥一廠每天會有一堆砂石車進進出出，排放黑煙、汙染廢土塵土飛揚，影響居民健康。

張哲源說，台肥一廠圍牆前的文化路，幾十年來，每逢大雨就淹水，居民飽受淹水之苦。居民不知廠內有多少廢土、含什麼成分、有沒有汙染、堆置合不合法，如果大雨夾雜土壤中的物質流到民宅區，誰能保證有沒有汙染？他建議台肥先解決文化路淹水問題，再談開發；先處理雨水，再處理汙水。

台肥 基隆 土方

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