調查報導／當年稽查 台肥土壤中聞刺鼻異味

早在二○二三年，台肥基隆一廠就因堆置約七千六百立方公尺的土方，遭爆料是南港C4工地營建廢棄土違法堆置，甫上任的基隆市長謝國樑還帶隊市府各局處前往勘查。

據當時到場稽查人員採樣回憶，現場發現大量土方露天堆置，覆蓋不完全，有發現逸散粒狀汙染物，「土壤中有聞到刺鼻異味」。

市府當天以造成空汙等共開罰廿六萬六千元，但採樣後未發現有毒性及汙染物質超標。台肥則表示，土方來自合法土置場，是為了「改良土質」。

謝國樑當時在現場說，台肥宣稱要做土壤品質改善，但把其他營建土地或工地廢土運到基隆廠區內傾倒，並重話批台肥行徑與其他亂倒廢土的業者沒有差別。謝國樑當時還表示，不只行政罰鍰，市府會追究台肥相關責任，他要譴責「不能把甲地的土方倒在乙地」，雖然都是台肥的土地，但不能倒在基隆。

基隆市產發處則表示，廠方向市府申請的是「改良土質的水土保持計畫」，現場卻堆置大量土方，與申請目的不符；經勘查發現，排水系統被土石掩蓋，當天產發處針對水土保持有疏失開罰六萬元。環保局當天則開罰廿萬六千元，包括土方露天堆置逸散粒狀汙染物，違反空汙法罰十萬元；尚未申報營建工程空氣汙染防制費用，違反空氣汙染法罰十萬；工廠登記地號與核准的廢棄物清理計畫書地號不一致，罰六千元。

環保局為了解土方是否有毒性或汙染性，會不會造成環境衛生汙染，當時採集三處土方採樣，採樣送至經認證的實驗室。經追蹤檢測結果，各項檢測指標均低於土汙法明列汙染之管制標準項目。

環保局表示，土壤氨氮濃度，非屬「土壤汙染管制標準」管制項目，因此並未檢測。市府官員表示，當時也只就法定檢驗項目是否超標進行檢測，無法證明土源是從哪裡來。

時任台肥副總經理的張滄郎事後表示，台肥基隆廠過去是肥料廠，在進行土汙整治後，未來計畫要開發為產業園區，因此從外面進乾淨的土，「都是合法申請、從合法土置場進來的土」。他還說，土方是二○二二年底陸續運至，沒有不法之處。台肥副總經理鍾俊銘表示，南港C4開發的土方清運與基隆廠購土屬兩個不同事件，強調並無C4土方偷倒基隆廠，C4也沒有所謂的氨土；二○二三年後便無外土進入。