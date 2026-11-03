調查報導／台肥在地去化…土方來源 包括3年前那批土

台肥擬將曾爆發「偷倒廢土爭議」的基隆一廠改為土資場，根據本報獨家取得的「台肥基隆廠資產活化與產業園區設置」計畫書，台肥在基隆一廠的未來規畫共分五區，不過最具體的，只有「土石方資源循環區」，面積約兩萬平方公尺。至於土方來源，則是「田寮河清淤」和「基隆港港區疏濬」等公共工程。不過對此基隆市府質疑，田寮河已多年未清淤，不清楚台肥為何將此列為土方來源。

分期開發計畫 台肥沒有具體說明

此份計畫，即是台肥向基隆市府提出的書面簡報。簡報指出，基隆一廠目前閒置工業資產，盤點廠內土地條件與開發潛力，擬定分期開發計畫，已規畫出園區行政大樓區、第一期開發區、第二期開發區、第三期開發區和「土石方資源循環區」。不過除了土石方資源循環區有文字說明，其他幾區未提具體計畫。

土資場的土石方來源，計畫提到的來源有二，一是「土資場處理廠區拆除之廢棄物，進行原廠區內氨土之地質改良，建立土石方資源產業鏈」；二是「配合基隆市政府田寮河等汙泥工程，由場內土資場進行汙泥資源化作業」。簡報還說，台肥設土資場緊臨市區，「可直接承接田寮河清淤汙泥，大幅縮短運輸距離與成本，實現在地去化」。

簡報也指出，土資場會透過固化穩定化、脫水乾燥等技術，將汙泥轉化為可再利用之土石方材料或填方材料，提升廢棄物附加價值；資源化後之材料可回用於廠區地質改良、園區填方工程，形成在地循環利用鏈，實現「廢棄物零外運」目標。

台肥基隆一廠二○二三年堆置大量廢土，遭爆料是營建廢棄土違法堆置。記者游明煌／攝影

汙泥數量有限 基市盼設數據中心

不過對此基隆市府表示，田寮河在基隆市區的部分，全長約兩公里；二○一八年曾清淤，但至今已多年未清淤，且汙泥數量也有限，台肥設土資場的理由是要收田寮河、港區水道清淤汙泥，「與現況事實的需求有很大落差」。如果要改成土資場，唯一穩定、現有的來源，恐怕只有「廠內廢棄物」，其中也包括「二○二三年倒的那批土」。

基隆市副市長方定安表示，隨著AI浪潮席捲全球，台灣在整體AI供應鏈中扮演重要地位，市府盤點低度利用與閒置的工業區土地，希望台肥將基隆廠轉型為「AI數據中心」，翻轉基隆產業結構。目前已有多家產業洽詢可行性，且已向台肥、台電提出規畫構想，希望台肥能盡速提出數據中心計畫取代土資場。

向市府提簡報 台肥仍稱只是構想

雖然已向基隆市府提出設立土資場的具體簡報，但台肥副總經理兼發言人鍾俊銘仍表示，台肥基隆廠基地的未來規畫，「目前並無任何定案，現階段也無推動設置土資場計畫」，該簡報僅為「前期調研後所提出的眾多構想之一」，是應基隆市政府邀請討論時所提供的參考資料，並非台肥公司已決定推動的方案。基隆廠規畫將尊重地方需求及基隆市城市發展願景。