冷眼集／具名檢舉台肥3年 司法見綠轉彎

台肥基隆廠擬改為土資場，曾連環爆偷運廢土、浮報消防預算疑案，其中消防一案，台北市議員具名檢舉，歷時近三年，問到的進度是「偵查不公開」。若每當司法機關面對牽扯黨政、綠營執政下的半官股企業弊案，動輒以這種理由拖延數年，誰來監督把關？司法又何時才能擺脫遇到民進黨就轉彎的質疑？

檢方案件簽分他字案，是初步調查階段的案號，代表案件還停在蒐證階段，尚未正式偵辦，等確認有足夠證據，就會轉成偵字案。若期間查無不法，檢方可以直接簽結，偵辦時，的確依偵查不公開原則，沒有義務通知進度。

此外，地檢署「他字案」一拖三年，在實務雖非罕見，但總是不太正常，依據法務部規定，仍受六個月到 一年的管考，雖然「技術性」可以克服，例如仍有傳喚證人的動作，可以延長，但仍不免遭外界質疑，尤其恐讓吹哨者面臨巨大壓力和風險。

民進黨長期執行下，輿論常批評司法淪為辦藍不辦綠、辦野不辦朝，公股或半公股事業的弊案屢見不鮮，以台鹽綠能光電弊案為例，泛官股的台鹽轉投資「台鹽綠能」，前董事長陳啓昱等人涉嫌利用綠能光電工程收賄、掏空公司上億元，該案被質疑早在二○二一年前後即有內部檢舉與相關舉報，但檢調一直到二○二四年底才展開大規模搜索與拘提，也是拖延近三年之久。

當然，案件列他字案三年，不可全然視之拖延或有政治考量，但在民進黨執政下，常被質疑把司法當手段，不實質偵辦，更惡劣的是為了打擊政敵，或等對方失勢，選擇性發動搜索，司法手段成了私刑工具，這是人民最不願意見到的。