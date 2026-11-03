調查報導／廢土疑雲 議員斥台肥「五鬼搬運」自肥

台肥基隆一場的土資場案，前身是台肥南港經貿園區開發案衍生出的廢土案，台北市議員楊植斗赴北檢按鈴申告，追了快三年，北檢至今「偵辦中」；而浮編將近千萬元的消防追加工程預算，也是其一，他質疑，這是否台肥內部的「五鬼搬運賺錢術」。

楊植斗指出，以廢土案來說，當年他掌握的資料和台肥內部公文，台肥早就要求承包廠商將基隆一廠整治工程所需的土方，從南港C4大樓建案運出，且合約價格為每方八七七元，共需一萬六千餘方，共編出一千多萬預算來購土。台肥廢土根本是左手轉到右手，南港倒到基隆。

購土發票每方五元 金額低得離譜

楊植斗還說，他向北市建管處調閱資料，又發現台肥承包商提供給市府的購土發票及土方運送聯單疑似偽造；市價含運約為每方八百至九百元，但台肥購土發票金額每方僅五元，低得離譜。且土方運送聯單疑似冒用多名駕駛名義簽發，以二○二三年一月為例，四三四張土方運送聯單中，均無公司小章，也沒有駕駛員及經手人簽名，疑點重重。

而台肥南港經貿大樓C2使用前，北市消防局提五項缺失，但台肥內部人員卻編列了八項工程的預算，多編了八七○萬元，還佯稱是消防局所要求。楊植斗指出，他接獲前員工檢舉開記者會，還陪同赴北檢按鈴申告，但他近日去詢問，竟還問不到進度，「為何拖這麼久？」

主管光速蓋章 前員工離職怕背鍋

楊植斗說，台肥前員工說這件案子「水很深」，經手的主管們幾乎都光速蓋章，沒人對這筆浮報的預算有意見；且台肥內部有好幾個預算都有同樣的問題，台肥前員工反覆向主官表達疑慮，並說這樣可能會有圖利丶背信的問題，最後深感不安，決定離職，以免日後替這些人背黑鍋。

消防5缺失編8預算 多編870萬元

另外，楊植斗還指出，一棟建築物在使用前，消防局會對其消防檢查，並提出缺失丶要求改善，為市民安全把關，沒想到台肥內部卻有人浮編濫報，騙取公司預算，一般正常大樓為例，消防局若提出五項缺失，那大樓就會花錢改善五項缺失，等工程完工後，再請消防局來複驗；但台肥南港經貿大樓狀況卻特別奇怪，消防局只提五項缺失，內部人員卻編列了八項工程的預算，有些工程根本就不必做，平白無故多編了八七○萬元。

台肥稱依內部作業 無浮報工程款

對於相關司法爭議，台肥副總經理兼發言人鍾俊銘表示，基於偵查不公開原則，現階段不便對外說明案件相關細節，但要嚴正澄清，台肥公司並無浮報相關工程款項，均依公司內部作業程序辦理，且有相關程序紀錄文件在案，並無違法或違規。