煙花颱風恐成為今年第10個強颱 粉專：跟強聖嬰年有關

今年第30號颱風煙花今天上午8時升級為中颱，預估未來會再增強為強颱。中央氣象署指出，煙花颱風目前距離台灣遙遠，未來偏西移動，預估在日本南方海面北轉，對台灣天氣暫無直接影響。

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，西北太平洋海域深處的煙花颱風在經過有利其發展的環境海域後，強度上看強烈颱風；不過，根據目前資料現況判斷，預估未來將先向西，再轉往東北方向前進，循拋物線路徑，朝向日本東南方外海，對台灣並無造成直接影響。

「林老師氣象站」表示，今年迄今，西北太平洋及南海海域前後已有9個強颱生成，分別為辛樂克、米克拉、巴威、白海豚、沙德爾、舒立基、彩雲、小熊、薔琵，以及目前正在醞釀增強的煙花，也深具發展成強颱的潛力。

今年是強聖嬰年，跟出現較多強颱有關係嗎？「林老師氣象站」說，強聖嬰年通常會改變赤道太平洋的對流與環流，使得西北太平洋部分颱風生成區向東延伸。若颱風在較偏東的海域生成，往西移動時，就可能有更長的海上發展時間，增加增強為強颱的機會。

此外，在有利的強聖嬰環流配置下，部分西北太平洋海域垂直風切減弱，加上海洋深層暖水充足，颱風就比較容易維持暖心結構並強度跟著增強。另一方面，「林老師氣象站」說，強聖嬰現象也容易改變西北太平洋季風槽的位置與強度，部份年份因此形成較為有利的低層輻合、旋轉及水氣供應的環境，對於強颱的發展也具有實質助益。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。