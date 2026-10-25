薔琵颱風來襲 台電工程人車被「押走」搶修？台電：誤會大了

薔琵颱風走了，彰化縣停電戶都恢復供電，但部分用戶對台電工程車遭少數民意代表「押車」，先搶修民代的選民住家用電一事感到不滿；台電彰化區營業處今表示，搶修都排順序，如果上游沒修好，搶修下游電線也沒用，通常是一路搶修，不會特權優先。

前天中午到昨天凌晨薔琵風勢最強，彰化縣停電戶集中沿海二林鎮、芳苑鄉、大城鄉，二林鎮西庄、南光、北平、香田、外竹、東勢、華崙等里局部停電，芳苑鄉和大城鄉較靠近海邊的村也不少停電，有的住戶停電長達40小時。

民眾紛紛到地方社群留言抱怨，指稱本月22日已打電話到台電報修停電，23日又報修一次，台電工程車沒來，她追查才知道被民代攔截到別處修理。也有民眾表示，這不是第一次，每次報修都不見台電工程車，台電不應該屈從民代權勢被「押車」。

大城鄉民代表許瑞芳表示，颱風天台電工程人員很忙碌，民意代表也有很多壓力，她的作法是先安撫選民、通知台電、等待維修，禁不起等待的才會一直追台電的搶修進度，但是總要有先後順序，等台電工程車依序搶修報修排單。

台電彰化區處回應說，過去別處發生台電工程車和人員被民代拉著去搶修他們選民的電線，但上游線路沒修好，搶修下游線路也不沒電，所以台電工程人員是從上游到下游一路搶修，有的道路兩側分屬不同線路，台電先修這邊，再到那邊上游搶修，被民眾誤解「修完那邊不管這邊」，其實台電不會「大小眼」也沒被押走，都是按報修排班進行。