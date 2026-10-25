一周2波東北季風接力！各地低溫下探20度 煙花最快今晚增強成中颱

未來1周接連2波東北季風來襲，中央氣象署預報員張承傳表示，周二、周三受第1波影響，北東、恆春半島降雨增加，周四、周五水氣減少，周六再迎第2波東北季風，屆時各地低溫下探20度；另外，煙花最快今晚增強為中度颱風，未來也有機會升級成強颱。

張承傳說，薔琵颱風預計今晚至明晨接近日本，並減弱為溫帶氣旋；煙花颱風部分，未來將朝西北偏西方向移動，預計抵達日本南方海面後北轉，由於環境有利其發展，最快今晚可能增強為中度颱風，未來也有機會升級為強烈颱風，但目前路徑暫時不會對台灣造成直接影響。

針對未來1周天氣，張承傳指出，未來一周將受到2波東北季風影響。明（26日）水氣更好，但東半部仍有局部短暫降雨，大台北有零星降雨，午後嘉義以南山區也有零星降雨。

周二、周三（27、28日）受到第1波東北季風影響，水氣增加，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，午後嘉義以南山區有零星短暫降雨。

周四、周五（29、30日）東北季風減弱，水氣減少，各地為多雲到晴的好天氣，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫降雨，午後中南部山區有局部降雨。

周六（31日）第2波東北季風來襲，桃園以北、東半部有局部短暫降雨；周日（11月1日）東北季風減弱，大台北、東半部仍有局部降雨。

溫度部分，張承傳表示，明天至周三受到東北季風影響，北部、東北部高溫略降至25、26度，周四、周五東北季風減弱，高溫回升至28度，周六受到第2波東北季風影響，高溫再降至26度。

周日東北季風減弱，高溫再回升至28度；中南部部分，未來1周高溫約31、32度，花東26至29度；低溫部分，東北季風影響期間，各地低溫約20至23度。