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薔琵颱風遠離…高麗菜價格大漲123％ 農糧署解釋了

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農糧署表示，初秋種高麗菜在夏秋季占整體國產比例低，加上近日薔琵颱風導致高山地區大雨，使得到貨量減，價格因而顯著上漲。聯合報系資料照
農糧署表示，初秋種高麗菜在夏秋季占整體國產比例低，加上近日薔琵颱風導致高山地區大雨，使得到貨量減，價格因而顯著上漲。聯合報系資料照

根據北農統計，今台北市蔬菜批發價每公斤46.6元，昨每公斤35.1元，漲幅達33％，而高麗菜（初秋）每公斤84.3元，較昨日每公斤37.7元，漲幅高達123％。農糧署表示，初秋種高麗菜在夏秋季占整體國產比率低，因此價格較高，加上近日薔琵颱風導致高山地區大雨，使得到貨量減，價格因而顯著上漲。

針對高麗菜（初秋）價格相較昨日，交易量下跌約85％，價格漲幅達123％，農糧署表示，初秋種高麗菜夏秋季國內僅少數海拔2000公尺以上高山地區可栽種，占整體國產高麗菜比率低，因此價格較一般甘藍高。

此外，近日因薔琵颱風致高山地區大雨，蔬菜採收受阻且部分山區道路管制，因此山區高麗菜市場到貨量減，價格上漲顯著，不過目前天氣轉晴，山區道路已暢通且採收順利，加上平地設施蔬菜生育正常，評估27日開市的到貨量增加，市場供應充裕。

農糧署進一步指出，受部分山區道路管制影響，今台北果菜市場國產高麗菜到貨量160公噸，較上周平均每日192公噸減52公噸，減幅約27%；均價每公斤33.3元較上周平均30.7元上漲2.6元，價格尚屬合理。

至於預估菜價何時能夠回穩？農糧署解釋，薔琵颱風主要影響北部及宜蘭地區，桃園、雲林地區溫網室蔬菜受損輕微，可持續穩定供應；加上秋季氣候適宜蔬菜生長，評估後續蔬菜供應穩定，可滿足消費需求。

同時，加強輔導農民團體及各大通路適時調配蔬菜供貨。另現已輔導農民團體於全聯、楓康及萬家福等超市量販通路設置蔬菜平價專區，供應高麗菜、葉菜類、根莖類及菇蕈類等蔬菜。

薔琵颱風

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