颱風薔琵帶來降雨 石門水庫調節放水蓄水率回升至100%

經濟部水利署北區水資源分署今天表示，颱風薔琵期間石門水庫集水區累計降雨287毫米，透過水情監測調節放水，減少放流約1600萬立方公尺，25日上午8時蓄水率回升至100%。

北水分署發布新聞稿表示，颱風期間石門水庫總入流量約9500萬立方公尺、累計出流量7900萬立方公尺。北水分署22日與雙北水利單位及水利署第十河川分署協調放水時機，避開河口高潮位以降低下游高灘地災損風險，並與台灣自來水公司相關管理處協調供水，維持民生及產業用水穩定。

北水分署說，阿姆坪防淤隧道23日上午8時啟動沖淤作業，將預先堆置於沖淤池內約20萬立方公尺淤泥排入大海；今年累計執行4次沖淤，共排出67萬立方公尺淤泥，發揮水庫防淤及延長使用年限功能。截至今天上午8時石門水庫蓄水率已回升至100%，完成颱風後回蓄目標，現階段水情良好，可穩定供應民生及產業用水。

北水分署提醒，近期石門水庫入流量仍豐，將持續依據降雨及即時水情調節放水，呼籲民眾留意廣播及相關公告，避免進入河道區域活動，以維護生命財產安全。