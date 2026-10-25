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薔琵颱風+北方冷高壓共伴雨帶 粉專示警：日韓留意強降雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受到薔琵颱風與北方冷高壓交互作用，共伴雨帶持續帶來明顯降雨。圖／擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」
受到薔琵颱風與北方冷高壓交互作用，共伴雨帶持續帶來明顯降雨。圖／擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」

颱風薔琵遠離台灣，但要去日本和南韓的民眾要注意了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，受到薔琵颱風與北方冷高壓交互作用，共伴雨帶持續帶來明顯降雨。隨著薔琵逐漸接近日本，今天至明天(26)仍有大雨機會，尤其韓國濟州島、日本福岡及北九州一帶須提高警覺，嚴防劇烈降雨。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，秋季有北方冷空氣參與，不能只看颱風本身的強度與中心路徑，即使颱風減弱，或中心沒有直接通過，外圍環流與共伴雨帶仍可能帶來明顯風雨。

󠀠薔琵颱風目前減為輕颱，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風減弱不代表風雨威脅解除，若只因颱風不直接侵襲，就認為不受影響，容易造成誤導。提醒正在當地或準備前往的民眾，請持續留意日本氣象廳發布的警報，以及當地的交通資訊，行程保留彈性，安全最重要。

薔琵颱風

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