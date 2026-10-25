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颱風後忙清掃…譚敦慈籲「3大感染風險」 泡水食物別吃、飲水務必煮沸

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
譚敦慈表示，災後清掃切勿貪圖方便，做好個人防護、落實環境清潔，並嚴格把關食物及飲水安全，才能避免颱風過後又面臨感染與腸胃疾病威脅。圖／123RF
譚敦慈表示，災後清掃切勿貪圖方便，做好個人防護、落實環境清潔，並嚴格把關食物及飲水安全，才能避免颱風過後又面臨感染與腸胃疾病威脅。圖／123RF

薔琵颱風過境後，民眾忙著清理家園，「無毒教母」、林口長庚醫院臨床毒物中心前護理師譚敦慈提醒，颱風帶來的積水、汙泥可能含有病原菌，若赤腳或徒手清掃，皮膚一旦出現傷口，恐引發蜂窩性組織炎，甚至感染鉤端螺旋體病。災後清掃應把握「做好防護、清除積水、注意飲食飲水安全」三大原則，避免清理家園反而傷身。

譚敦慈表示，災後清掃最重要的就是穿戴手套及防水鞋，部分長輩習慣在家赤腳走動，或認為戴手套做事不方便，忽略防護措施。颱風過後的積水可能混雜泥沙、垃圾及動物排泄物，若皮膚遭割傷，細菌便可能趁虛而入，造成傷口感染。其中，鉤端螺旋體可經由受汙染的水或土壤，透過皮膚傷口或黏膜進入人體。

除了防範感染，清除積水也是災後防疫重點。譚敦慈指出，積水容易成為蚊蟲孳生溫床，民眾應盡速清除屋內外積水，並將腐敗物品、垃圾及汙泥清理乾淨。遭淹水的地板、家具及其他可清洗物品，應先去除髒汙，再視材質使用適當濃度的稀釋漂白水消毒。

至於泡水餐具，譚敦慈建議徹底清洗並消毒，使用適合食品接觸器具的消毒方式，最後以乾淨飲用水充分沖洗，避免消毒劑殘留。災後食物安全同樣不能輕忽，遭汙水浸泡的食物，尤其已開封、包裝破損或容易腐敗的食品，應直接丟棄，不要因為捨不得而勉強食用。水果若已腐爛或發霉，也不應只切除發霉部分就繼續吃，以免攝入肉眼看不見的黴菌汙染。

颱風期間若發生停電，冰箱內食物也可能因溫度升高而變質。譚敦慈提醒，應優先檢查冷藏、冷凍食品保存狀況，出現異味、黏液等異常應立即丟棄。不過，食物即使沒有異味，也不代表安全，不能單憑外觀判斷是否仍可食用。

飲水方面，譚敦慈強調，颱風過後自來水濁度可能升高，即使家中裝設淨水器，也不能完全掉以輕心。淨水器濾芯可能因水質變化增加負擔，應注意更換及保養，飲用水則建議煮沸後再喝。若水質明顯混濁，建議先靜置約半小時至一小時，待懸浮物沉澱後，再取上層較清澈的水處理，避免感染與腸胃疾病威脅。

譚敦慈 颱風 泡水 薔琵颱風

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