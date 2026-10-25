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薔琵颱風警報解除！光復連假第2日 省道13路段估下午車潮湧現

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是光復連假第2日，隨著薔琵颱風警報解除，預估今下午將逐漸出現車潮。聯合報系資料照
今天是光復連假第2日，隨著薔琵颱風警報解除，預估今下午將逐漸出現車潮。聯合報系資料照

今天是光復連假第2日，隨著薔琵颱風警報解除，預估今下午將逐漸出現車潮，易壅塞路段包含台61線淡江大橋、台86線歸仁交流道及仁德系統等13路段，另本次光復節連假及未來3天以上連假期間，合歡山每日0時至上午8時將實施高乘載管制，目前合歡山交通狀況良好，未有壅塞狀況。

公路局指出，昨（24日）因薔琵颱風影響，省道交通狀況大致良好。今天隨著颱風遠離，預估下午起將逐漸出現車潮，易壅塞路段包含台61線淡江大橋路段、竹南至玄寶大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。

銜接國道的路段如台64線國3中和交流道、台74線快官及霧峰路段、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段預估也將有車多壅塞情形。

重要觀光風景區鄰近路段如台2線及台2乙線關渡至淡水、台2線萬里至大武崙、福隆路段、台21線日月潭路段預估也將湧現車潮。

此外，為提升合歡山地區連續假期旅遊品質並維護交通安全，自本次光復節連續假期起，3天以上連續假期將於合歡山地區實施高乘載管制，管制範圍西端為翠峰、東端為大禹嶺，管制時段為連假期間每日凌晨0時至上午8時，並由現場警察機關視交通狀況機動調整。今天0至8時實施高乘載管制，相關交通狀況良好未出現壅塞狀況。

公路局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班。本次連假也推出國道客運85折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次享15％回饋金，4次以上享30％回饋金，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋；兩者疊加後，最高可享57折優惠。

公路局提醒，盡管颱風警報解除，但部分地區仍可能出現大雨、豪雨及預警性封路等管制措施，民眾出發前請務必留意最新天氣預報、道路通阻及交通管制資訊，行經山區、沿海及易受天候影響路段時，應提高警覺、減速慢行，切勿冒險行車，以確保行車安全。

薔琵颱風

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