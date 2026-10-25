即刻紓困 傅崐萁喊升老農津貼、莊瑞雄批選前加碼

受中度颱風「薔琵」影響，北市狂風暴雨釀災。台北市長蔣萬安前晩起漏夜鎮守夜宿北市災害應變中心，關注災情回報與救災進度，他感謝同仁辛勞付出，讓城市運作以最快速度回到正軌；昨天視察中山區災情時，蔣萬安換上裝備與清潔隊員一同搬運樹枝，卻遭網路攻擊，不只清潔隊長王開武出面澄清，人在現場的國民黨北市議員柳采葳也說，如果換成民進黨市長參選人沈伯洋受邀搬樹，沈會拒絕嗎？

2026-10-25 00:00