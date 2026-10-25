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即刻紓困 傅崐萁喊升老農津貼、莊瑞雄批選前加碼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

薔琵颱風造成農損，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨要求行政院立即啟動紓困，並將老農津貼調升至每月一點五萬元；民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，救災的速度，要跟得上農民的焦急，地方加速查報、中央迅速審認，讓農民盡早獲取協助，但是，在野黨提出加碼老農津貼，不能只是選前往上加碼，卻把兌現承諾的責任全部交給政府。

傅崐萁昨日在花蓮勘災指出，救災不能停留在口頭慰問，香蕉、玉米等多項作物一夕摧毀，農民數月心血付諸流水，政府應立即啟動紓困措施，加速災損認定與補助撥款，協助農民度過難關、重新復耕。此外，考量台灣人均ＧＤＰ已顯著成長，行政院應支持國民黨提案，將老農津貼提高至每月一點五萬元，合理保障農民生計。

莊瑞雄說，農業天然災害救助制度行之有年，關鍵在地方公所加速查估通報、中央加速審認與救助，銜接現金救助、低利貸款與復耕協助，切勿讓農民苦等；針對災損設施，農業部也應協助修復並升級能力，推動防風網、防倒伏設施改善補助等，提升農業防禦力。

針對老農津貼，莊瑞雄指出，行政院已提出調升至一萬元的版本，在野黨若要加碼至一點五萬元，應提出具體經費來源與長期規畫，而非選前加碼卻將責任交給政府。

薔琵颱風

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