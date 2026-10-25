全國1死634傷 金門災後疏運一度塞爆

薔琵颱風侵襲全台，共造成一死六三四傷，一般災情累計高達九六七六件，全台曾停電逾卅五萬戶。隨著暴風圈逐漸脫離，昨晚八時三十分已解除海警，中央災害應變中心提醒未來幾天仍須注意外圍環流帶來的影響。

交通疏運面臨嚴峻考驗。全台海空運多處受阻，國內航線午後才視天候陸續恢復。其中以金門離島災後疏運最為急迫，金廈小三通及台金航線先前停航近兩天，大批旅客滯留。

昨一早尚義機場即被候補的排隊人潮擠爆，中午前等候飛往台北、台中及高雄的候補人數已達一○九九人。由於天候與海象惡劣，軍機及海上加班船均無法支援，金門航空站啟動聯合候補機制，民航局緊急協調立榮及華信航空增開加班機，並放大機型加速消化滯留旅客。

氣象署報告時指出，薔琵颱風昨天下午二時已減弱為輕度颱風，二時三十分氣象署解除陸上颱風警報後，應變中心傍晚五時降為二級開設。

受外圍環流影響，昨天北部及中南部山區仍有局部大雨或豪雨機率；東半部則受沉降效應出現焚風，台東縣飆出三十八度極端高溫。宜蘭一夜發生八件火警，高雄、雲林多支電桿起火、電箱爆炸；小琉球白沙港一艘遊艇因強風扯斷纜繩，半沉在海面上，現場傳出柴油味，海巡人員拉攔油索避免油汙擴散，圍觀民眾說「船隻要修理恐怕不便宜」；基隆虎仔山一間鐵皮屋被十二級強風吹垮，屋主說，風真的太強了，價值百萬茶具碎落一地。

根據消防署統計，颱風共造成一死六三四傷，一般災情累計九六七六件，全台曾停電逾卅五萬四六二六戶，尚有近萬戶待修復，停電區域主要集中在新北、宜蘭、雲林、彰化、台北、桃園、竹縣及苗栗，預計於今天下午五時前全面恢復供電；市話與基地台受損則預計二十七日晚間全數修復。內政部統計，全台累計疏散撤離十二縣市、共四九六○人。