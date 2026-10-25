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農牧重傷 全台農損逾1.3億、雲林最慘

聯合報／ 記者葉冠妤林敬家蔡維斌尤聰光王燕華／連線報導
薔琵颱風強風導致梨山將採收的蘋果掉落滿地。圖／取自梨山果灩臉書
薔琵颱風強風導致梨山將採收的蘋果掉落滿地。圖／取自梨山果灩臉書

薔琵颱風遠颺，農業部指出，截至昨日下午五時，農業產物及民間設施估計損失計一億三三三六萬元，其中，雲林縣就占了一億餘元、百分之八十二，災情最慘烈。雲林玉米農說，「剛種不久的玉米攏去了了。」

雲林不少農作、溫室遭強風吹壞，農業處代理處長蔡耿宇說，受損作物有玉米、小麥、甘藷、蘿蔔、胡蘿蔔等，受災面積達四百公頃，其中玉米最嚴重。玉米農說，玉米進入成長期，長得不高，但已開始授粉結果，乾燥強風導致葉片破損，昨再經雨淋，葉尾萎凋變黑「爛尾」，太陽照射後就會枯死，或者影響收成。

彰化芳苑一處畜牧場前晚因颱風停電後電線走火，業者表示，異常線路位於電線桿下方，連接至場區太陽能設備線路，強大電流竄入豬舍，兩棟豬舍都遭波及；豬舍傳出慘叫聲，多頭豬倒地，當場五頭死亡，其餘出現腿軟等症狀，之後陸續死亡。

業者清點，已有十二頭懷孕母豬、一頭公豬死亡，另有五十三頭母豬癱瘓或跛腳，死亡豬隻數恐再增加，將聯繫專業人員釐清事故原因與責任歸屬。

台東受到焚風及強風影響，農民反映，強風吹落釋迦大量落果，剛採收的也因焚風催熟受損。

成功鎮肚臍橙栽種四十公頃，落果約二成，即將收割的關山鎮二期稻作倒伏百公頃，農民心血蒙受損失。

宜蘭、花蓮縣府昨會同農改場勘災，正值結果期的宜蘭黃金茂谷柑被強風吹落果實、枝條折損，估計整體損失達四成。花蓮各鄉鎮傳零星農損，以瑞穗鄉香蕉、吉安鄉食用玉米倒伏十公頃較多。

依縣市受損情形，以雲林縣損失一億九六○萬元最高，其次為宜蘭縣損失八三九萬元、新北市損失七二四萬元、桃園市三四六萬元，台中市、花蓮縣則各自損失二六四萬及一九六萬元。

農業部統計，農產損失金額達一億三三○七萬元，農作物被害面積二四○五公頃，被害程度百分之廿五，換算無收穫面積五九四公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積三二六公頃，損害程度百分之卅九，換算無收穫面積一二六公頃，損失金額五三○七萬元。其次為落花生、洋蔥、食用玉米及茶等。至於民間設施損失估計損失廿九萬元，主要是塑膠布溫網室受損。

薔琵颱風

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