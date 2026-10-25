聽新聞
0:00 / 0:00

蔣受邀搬樹救災、綠譏擺拍 藍議員：沈會拒絕嗎？

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北報導
薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安（右）昨天前往視察災情，並與現場人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影
薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安（右）昨天前往視察災情，並與現場人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影

受中度颱風「薔琵」影響，北市狂風暴雨釀災。台北市長蔣萬安前晩起漏夜鎮守夜宿北市災害應變中心，關注災情回報與救災進度，他感謝同仁辛勞付出，讓城市運作以最快速度回到正軌；昨天視察中山區災情時，蔣萬安換上裝備與清潔隊員一同搬運樹枝，卻遭網路攻擊，不只清潔隊長王開武出面澄清，人在現場的國民黨北市議員柳采葳也說，如果換成民進黨市長參選人沈伯洋受邀搬樹，沈會拒絕嗎？

隨著風雨威力不斷加大，前晚到昨天清晨市府通報案件從數百件飆升到上千件。網友稱通報大樹傾倒後，僅八分鐘即有人趕到處理。市府統計，昨停電集中在士林、北投、文山及中山四區，市府已協調台電啟動跨區支援全力搶修；颱風威脅減弱後，市府動員近五千人次巡清溝渠及路面。

蔣萬安肯定基層努力，強調精準調度流程與迅速派工，是提升救災效率關鍵，未來將持續檢視流程，加速市容復原。針對日前修剪樹木引發爭議，他強調「對的事情要堅持」。

蔣萬安昨前往視察災情，應中山區清潔隊長王開武邀請，他換上裝備、戴上防穿刺手套，與清潔隊員一同搬運樹枝，遭綠營側翼和青鳥諷蔣萬安「干擾基層，搬樹枝擺拍」。

王開武還原現場說，他當時感受到蔣萬安很關心基層裝備與體力負荷，才邀請蔣體驗樹幹重量與基層辛勞，對蔣的美意遭政治解讀感到相當遺憾；晚間他在蔣臉書留言表達內疚與不捨。

人在現場的國民黨北市議員柳采葳說，當時王開武主動問蔣萬安「要不要一起幫忙搬樹」，蔣一口答應，這是基層互助；綠營在颱風前罵砍樹，颱風後酸搬樹；如果換成沈伯洋受邀搬樹，沈會拒絕嗎？如果不會，那為什麼蔣萬安要被諷刺？

議員詹為元也說，蔣萬安默默做事，大家嫌蔣不懂得行銷，高調又被嫌作秀；青鳥側翼與其在家裡舒服看電視打電腦酸蔣萬安，不如出門救災。

沈伯洋則在線上舉辦「市政Debug松」座談會，並成立台北程式工作組，邀請工程師發揮專業，為市政難題提出創新解方，吸引逾二萬人觀看。沈表示，未來期盼藉由成立「台北研究院」，推動法規對接、資安維護及資料整合，並選定場域試辦，讓創新構想有機會實際應用於市政治理。

沈伯洋說，目前北市面臨的最大問題是缺乏完善的基礎設施，應先成立台北研究院，再逐步推動法規對接、資訊安全保障及資料整合，並選定場域進行試辦。未來若相關專案在台北成功落實，也能將成果分享給其他城市使用，提升台北的城市光榮感。

薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

綠側翼酸蔣萬安搬樹是在體驗？她曝當時現場狀況「市長一口答應」

青鳥連蔣萬安撿樹枝、戴安全帽都要造謠 清潔隊長：打擊基層士氣

「我好內疚、很難過」清潔隊長邀蔣萬安清路樹遭青鳥出征 心痛留言曝光

暫停選務 蔣萬安日跑六地勘災

相關新聞

薔琵衝擊觀光！小琉球住房率大掉6成 池上秋收17年首度停辦

薔琵颱風在光復節連假前襲台，影響屏東及台東觀光甚鉅，小琉球受創最嚴重，原本約八成的住房率因為船班停航，銳減只剩一、二成。台東池上秋收稻穗藝術節兩場演出全數取消，連辦十七年來首度中斷舉辦，讓不少期待已久的民眾感到惋惜。

即刻紓困 傅崐萁喊升老農津貼、莊瑞雄批選前加碼

薔琵颱風造成農損，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨要求行政院立即啟動紓困，並將老農津貼調升至每月一點五萬元；民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，救災的速度，要跟得上農民的焦急，地方加速查報、中央迅速審認，讓農民盡早獲取協助，但是，在野黨提出加碼老農津貼，不能只是選前往上加碼，卻把兌現承諾的責任全部交給政府。

全國1死634傷 金門災後疏運一度塞爆

薔琵颱風侵襲全台，共造成一死六三四傷，一般災情累計高達九六七六件，全台曾停電逾卅五萬戶。隨著暴風圈逐漸脫離，昨晚八時三十分已解除海警，中央災害應變中心提醒未來幾天仍須注意外圍環流帶來的影響。

颱風還蔣萬安修樹公道 藍委：洋流變亂流

薔琵颱風襲台造成台北市路樹傾倒等災情，國民黨籍台北市立委均肯定市府提前修樹並迅速救災，強調颱風不僅還台北市長蔣萬安公道，更打破綠營「亂砍樹」的造謠抹黑；此外，天災當前，蔣萬安暫停競選坐鎮防災，綠營卻忙著跑行程、宣傳與歡送，兩者高下立見。

農牧重傷 全台農損逾1.3億、雲林最慘

薔琵颱風遠颺，農業部指出，截至昨日下午五時，農業產物及民間設施估計損失計一億三三三六萬元，其中，雲林縣就占了一億餘元、百分之八十二，災情最慘烈。雲林玉米農說，「剛種不久的玉米攏去了了。」

蔣受邀搬樹救災、綠譏擺拍 藍議員：沈會拒絕嗎？

受中度颱風「薔琵」影響，北市狂風暴雨釀災。台北市長蔣萬安前晩起漏夜鎮守夜宿北市災害應變中心，關注災情回報與救災進度，他感謝同仁辛勞付出，讓城市運作以最快速度回到正軌；昨天視察中山區災情時，蔣萬安換上裝備與清潔隊員一同搬運樹枝，卻遭網路攻擊，不只清潔隊長王開武出面澄清，人在現場的國民黨北市議員柳采葳也說，如果換成民進黨市長參選人沈伯洋受邀搬樹，沈會拒絕嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。