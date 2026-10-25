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轉傳大甲麥當勞招牌倒塌AI災情照 網友急刪圖

聯合報／ 記者游振昇曾健祐／台中報導
網路廿二日流傳一張「大甲麥當勞招牌倒塌」圖片，警方查出是AI生成。圖／警方提供
網路廿二日流傳一張「大甲麥當勞招牌倒塌」圖片，警方查出是AI生成。圖／警方提供

薔琵颱風來襲，網路流傳一張「大甲麥當勞招牌倒塌」圖片，台中警方獲報查證，網傳圖片與現場實際狀況不符，應為ＡＩ生成的不實影像。市警察局長吳敬田昨表示已溯源查獲六人，依違反災害防救法、社會秩序維護法送辦，麥當勞也提告妨害商譽。

廿二日晚間在網路流傳的畫面，顯示大甲區大型麥當勞招牌倒落道路，並有散落物占據車道。大甲警分局經比對現場實際拍攝照片，此處麥當勞招牌仍正常設置，並無網傳招牌倒塌及道路受阻情事。

市長盧秀燕要求警方查辦，多數轉傳的網友都急刪除此圖，警方表示，仍會持續追蹤查辦網路動態，提醒網友不要任意轉貼不實圖片，以免造成民眾恐慌。

警方強調，利用ＡＩ技術製作圖片並非當然違法，若明知內容不實，在災防期間仍刻意編造、散布足以影響公共安寧之謠言，可能涉及災害防救法規定，可處三年以下有期徒刑、拘役或一百萬元以下罰金，另違反社會秩序維護法規定，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。

不過法界人士指出，災害期間傳播不實訊息是否涉犯災害防救法，實務會視當事人有無「故意」謊報，並造成救災人力耗費，若單純轉傳、出於提醒意圖，不一定會構成刑事罪責。

法界舉案例，花蓮何姓男子二○二四年十月山陀兒颱風肆虐期間，透過同行少年向警方報案，稱有一名七十歲老翁落水被沖走，花蓮警、消連續搜救五日，出勤超過上百人次冒險下水位暴漲的溪流，搜尋無著，經警方反覆查證，他才坦承謊報，法院以他耗費巨大社會資源，使得當地居民人心惶惶，依災害防救法判處卅萬元罰金、拘役卅五日。

至於違反社會秩序維護法規定，散布謠言足以影響公共安寧者可處以罰鍰，法官也會視其發表、轉傳言論的動機為何，是否真正造成公眾不安，曾有人未經查證在社群稱「台中砍人」挨罰二千元，也有人張貼「台中普發現金四萬元」被送辦，但法官以出於公共議題討論，裁定不罰。

薔琵颱風 大甲 麥當勞

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