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薔琵衝擊觀光！小琉球住房率大掉6成 池上秋收17年首度停辦

聯合報／ 記者潘奕言尤聰光／連線報導
薔琵颱風讓小琉球船班全部停航，變成「關島」，嚴重影響觀光，還有遊艇繩纜被吹斷半沉於海中。圖／海巡提供
薔琵颱風讓小琉球船班全部停航，變成「關島」，嚴重影響觀光，還有遊艇繩纜被吹斷半沉於海中。圖／海巡提供

薔琵颱風在光復節連假前襲台，影響屏東及台東觀光甚鉅，小琉球受創最嚴重，原本約八成的住房率因為船班停航，銳減只剩一、二成。台東池上秋收稻穗藝術節兩場演出全數取消，連辦十七年來首度中斷舉辦，讓不少期待已久的民眾感到惋惜。

受颱風影響，東港小琉球航班取消，原訂登島的遊客也多取消遊程，住房率由八成銳減剩下一、二成，讓民宿業者哀嘆連連。李姓業者表示，小琉球的連假生意比暑假好，光復節是冬天前最後一個連假，原本大家都想衝刺業績，沒想到竟遇到颱風攪局，全都泡湯了。

恆春半島民宿也受到影響，住房率從原本八成減少為六成左右，雖不像離島的小琉球這麼慘，不過颱風前中華民國民宿協會全國聯合會會員大會在澎湖舉辦，原訂廿二日返台，沒想到班機取消，六百多名會員全被困在澎湖。

屏東縣民宿協會理事長余松華說，這次屏東縣有七十多名會員參與，原本預計返台後就要忙光復節檔期，結果遇到颱風，被迫留在澎湖，變成另類「澎湖遊」，有些業者有管家還可經營，有些則因人力受到影響無法營業，十分無奈。

二○二六池上秋收稻穗藝術節原訂廿三日彩排鄉親場，廿四、廿五日規畫兩場演出，因颱風全數取消，讓不少期待已久的民眾感到惋惜。池上鄉長林建宏指出，稻穗藝術節從事先收割的稻田、搭建舞台，到表演者反覆排練，每個環節都凝聚許多人的心血。

他說，除了籌備團隊與表演者付出，還有早早訂好車票、民宿及餐廳，滿心期待來到池上的觀眾，及提前準備、等待迎接朋友的鄉親。取消的不只是一場演出，更是無數人的付出與期待。不過面對颱風可能帶來的風雨與交通風險，經過審慎考量後，無奈取消今年三場活動，「是艱難又不捨的決定」。

薔琵颱風 小琉球 觀光 台東

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