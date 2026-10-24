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薔琵海警解除風雨減弱 消防署統計：襲台期間釀1死634傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
薔琵颱風海上颱風警報已於今晚8時30分正式解除，中央災害應變中心隨後於晚間9時召開第十次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、內政部政務次長董建宏主持。圖／中央災害應變中心提供
薔琵颱風海上颱風警報已於今晚8時30分正式解除，中央災害應變中心隨後於晚間9時召開第十次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、內政部政務次長董建宏主持。圖／中央災害應變中心提供

薔琵颱風海上颱風警報已於今晚8時30分正式解除，中央災害應變中心隨後於晚間9時召開第十次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、內政部政務次長董建宏主持。隨著風雨減弱，全台防汛應變層級陸續調降，基隆市及新北市應變中心已由一級調降為二級開設，花蓮縣則降為三級開設，其餘縣市應變中心皆已相繼撤除，防衛重心正式全面轉入災後復原與重建階段。

根據消防署統計，本次薔琵颱風襲台期間共計造成全台1人死亡、634人受傷，其中已有508人順利出院。在地方災情通報方面，全台累計受理一般災情總計達9676件，經各救援單位全力動員搶修後，已有7402件處理完畢，目前仍有2274件災情由相關權責單位持續積極處置中，整體復原工作進行順暢。

在民生維生設施方面，經濟部指出，截至今晚9時全台曾停電戶數高達35萬4626戶，經搶修後已順利復電34萬5921戶，目前尚有8705戶等待修復。停電區域主要集中在新北市、宜蘭縣、雲林縣、彰化縣、台北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣，其中多數地區預計於今晚11時前完成搶修，僅新北市與宜蘭縣因災情較重，預計於明日下午5時前全面恢復供電。

交通疏運與離島運輸備受關注，交通部表示國內線航班今日下午1時前雖全數取消，但午後已依天候陸續恢復營運。針對往返本島需求殷切的澎湖地區，已協調立榮與華信航空公司加開航班或放大機型共計17架次，且澎湖輪亦於今日下午2時順利載運585名旅客由馬公返抵高雄，有效紓解收假與滯留人潮。

針對金門與馬祖航線，金門地區今日已協調加班機及放大機型共計8架次，並將持續盤點需求安排明日加班機與軍機疏運。馬祖地區則已提報明日軍機疏運需求2架次，將視天候狀況隨時啟動；海運方面，航港局已協調航商於明日加開基隆往馬祖1航次，並預計於26日開航馬祖往基隆2航次，以解決居民與旅客往返問題。

在人員疏散撤離部分，內政部統計截至今日晚間8時止，全台累計疏散撤離12個縣市、共4960人，其中以新北市1649人及新竹縣1512人最多，桃園市與花蓮縣亦各有600多人撤離。此外，針對花蓮萬里溪堰塞湖周邊潛在危險區域，亦已預防性完成撤離140人，目前相關撤離民眾均獲妥善安置。

副指揮官董建宏於會中感謝第一線防救災人員的辛苦付出，並提醒各部會持續協助地方政府落實復原工作。由於各地水電與電信等基礎設施仍在密集搶修中，各單位人員在執行各項清理與修復作業時，務必以確保自身安全為第一考量，同時呼籲民眾行經受災路段仍需提高警覺，確保安全。中央災害應變中心也於會後解除，各與會單位回歸正常運作。

薔琵颱風 內政部

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