薔琵颱風掀巨浪 蘭嶼和彭佳嶼浮標測得破記錄浪高

強颱薔琵在沿海掀起大浪，中央氣象署委託成功大學近海水文中心設置於蘭嶼和彭佳嶼的海洋資料浮標，觀測紛紛打破過去記錄。

近海水文中心指出，蘭嶼浮標23日清晨3時測得示性波高10.6公尺，隨著颱風移動，彭佳嶼浮標於同日夜間11時測得示性波高9.4公尺，雙雙打破測站近10年有觀測以來的紀錄，顯示臺灣周邊海域出現極為劇烈的海象。

氣象署海象氣候組潘琦組長表示，蘭嶼海域自2017年設置浮標觀測以來均未有超過10公尺示性浪高，此前最高記錄為2019年白鹿颱風的9.0公尺，其次為2025年樺加沙颱風的8.6公尺，以及2021年圓規颱風的8.1公尺，此次薔琵颱風期間觀測值明顯超過以往颱風波浪，凸顯極端波浪事件再次出現於台灣近海。

成大近海水文中心董東璟主任說，颱風強度並非決定浪高的唯一因素，浪高也與強風範圍、吹送距離及持續時間、颱風移動速度與方向等因素密切相關；當強風在廣闊海面上持續作用，波浪便能不斷累積能量，加上波浪可從遠方傳播而來，因此即使不是強烈颱風，在適當條件下仍可能產生極端巨浪。

此次觀測到的10.6公尺為「示性波高」，代表觀測期間最高三分之一波浪的平均高度，並非單一最大浪高；根據23日蘭嶼浮標觀測結果，當時海面持續出現大浪，最大浪高超過12公尺，大約相當於4層樓高度，外海巨浪傳至近岸後，受到水深及海岸地形影響，可能形成猛烈拍岸浪或越波，岸邊激起浪花可達數10米以上，民眾切勿因短暫浪勢減弱而靠近海岸。

中央氣象署委託成大於臺灣環島及周邊海域設置14座資料浮標，全年不間斷地持續監測海象變化，相關觀測資料提供海象預報、模式校驗以及長浪或巨浪警戒研判使用。董東璟提醒，即便颱風逐漸遠離，沿海仍可能還受到長浪影響，民眾應留意中央氣象署發布之海象資訊，並避免前往岸際觀浪、戲水或垂釣，船舶及海上作業人員也應提高警覺。

近期颱風掀起巨浪的記錄。圖／成大近海水文中心提供

中央氣象署委託成功大學設置於蘭嶼和彭佳嶼的海洋資料浮標，蘭嶼浮標近10年浪高觀測記錄。圖／成大近海水文中心提供