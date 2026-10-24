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薔琵颱風海警解除！全台四分之一鄉鎮颳10級強陣風 台東焚風凌晨飆39度

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
颱風薔琵加速北上遠離，中央氣象署今天下午2時多解除陸警，即使持續降雨，台北市下午出現逛街人潮。記者潘俊宏／攝影
颱風薔琵加速北上遠離，中央氣象署今天下午2時多解除陸警，即使持續降雨，台北市下午出現逛街人潮。記者潘俊宏／攝影

薔琵颱風逐漸遠離台灣，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報。回顧薔琵自周三發布海警以來，到今天凌晨，颱風中心緊貼宜蘭沿岸，強風、暴雨與巨浪席捲全台，蘭嶼測站測得破紀錄浪高，全台超過四分之一鄉鎮更吹出最高10級以上強陣風，颱風威力相當驚人。

輕颱薔琵警報解除，回顧2天多來颱風對台灣造成的影響，狂風、暴雨及巨浪讓雲林以北縣市、南投縣、宜蘭縣及連江縣連放2天颱風假。海上颱風警報自周四深夜發布後持續到今天晚間；陸上警報則從周五中午持續到今天下午。

中央氣象署預報中心科長林秉煜指出，由於超強聖嬰年的關係，高海溫讓薔琵颱風中心風速一度與巴威、辛樂克及白海豚颱風並列今年風王，雖然在近台時強度有稍微減弱，但仍以中颱上限之姿，且帶有320公里的廣闊平均七級暴風半徑威脅台灣。

秋颱路徑本就難測，但氣象署本次預報，精準預測北轉路徑及預判颱風偏折打轉，最終颱風果然並未登陸，且如預期的在宜蘭蘇澳附近打轉，於今天凌晨1時中心掠過南方澳，隨後於上午北轉離去。

不過颱風中心距離本島陸地相當接近，十級暴風半徑涵蓋北台灣多縣市，造成新北三貂角、宜蘭桃源谷及台北大屯山出現最高17級陣風。其他包含蘭嶼也有15級、彭佳嶼14級及最靠近中心的宜蘭蘇澳13級。

林秉煜表示，強風為昨天全台幾乎全數停班課的主要因素。颱風影響期間，全台各地普遍出現8到10級強陣風，尤其是高山、沿海地區、東半部及澎湖、馬祖多半出現10至12級強陣風。出現最高10級以上陣風的鄉鎮多達87個，佔全台鄉鎮數的四分之一。

颱風帶來的浪也不容小覷，馬祖、富貴角、蘇澳、台東、鵝鑾鼻及東沙島等9測站，觀測到6米以上巨浪。其中蘭嶼巨浪達10.6公尺，創建站9年紀錄；彭佳嶼9.4米浪高也刷新自身紀錄。

林秉煜指出，由於颱風北上後帶來西北風，東半部地區位於背風側，出現明顯焚風。台東成功叭嗡嗡今天凌晨3時20分測得高溫39.3度，相當罕見；花蓮鳳林測站於凌晨1時30分，同樣測出37.3高溫。

氣象署回顧薔琵颱風對台灣造成的威脅。圖／氣象署提供
氣象署回顧薔琵颱風對台灣造成的威脅。圖／氣象署提供

薔琵颱風 台東 蘭嶼 宜蘭 氣象署

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