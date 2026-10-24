國內線航班停飛至少一天半 民航局：協調放大機型、請求軍機支援

薔琵颱風逐漸遠離，國內線至少停飛一天半後，今天下午陸續恢復營運，為加速疏運旅客，民航局協調航空公司加開或放大機型25架次，並視狀況啟動軍機疏運。但由於滯留旅客過多，目前金門與澎湖尚有部分旅客仍無法補上機位。

受薔琵颱風影響，國內線航班自周四上午起便陸續停飛、昨天全面停飛後，今天下半天陸續恢復正常營運，但民航局統計，今天截至晚間6時，國內線仍有159架次取消，另有20架次延誤。

民航局表示，高雄機場自中午12時10分起恢復國內線航班，台南機場及台中機場也於下午1時後陸續恢復。不過松山機場因仍受暴風圈影響，直至傍晚4時15分才恢復，台北—金門航線則至傍晚5時35分才恢復。

民航局指出，在航班恢復後也陸續協調航空公司加開班機或放大機型，總計今天共加開班機或放大機型25架次，包括澎湖航線17架次、金門航線8架次，總共提供2251個座位。但因航班已中斷2天，金門、澎湖尚有旅客無法順利補上機位。

民航局強調，除繼續協調航空公司放大明、後天運能，加開班機或放大機型以加速疏運旅客，也已向軍方請求支援，希望明、後天在天候允許、同時也不影響戰備勤務時，能支援軍機疏運。

民航局提醒，由於颱風警報尚未解除，國內線航班仍有可能受天候影響而異動，旅客安排行程時務必先確認航班異動資訊，同時也應確認機位後再出發前往機場，以避免於機場久候。