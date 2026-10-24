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薔琵颱風釀災！全台農損破1.3億元 雲林縣最慘重

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面破損再受雨淋造成「爛尾」，受損嚴重。記者蔡維斌／攝影
薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面破損再受雨淋造成「爛尾」，受損嚴重。記者蔡維斌／攝影

薔琵颱風遠颺，但過境期間造成全台農損1億3336億元。農業部農糧署彙整各縣市資料，截至24日17時，農業產物及民間設施估計損失計1億3336萬元，其中，雲林縣就占了1億960萬元、82%，災情最慘烈。

依縣市受損情形，以雲林縣損失1億960萬元、占82％最高，其次為宜蘭縣損失839萬元、6％，接續是新北市損失724萬元、5％，桃園市346萬元、3％，台中市、花蓮縣則各自損失264萬元、2％及196萬元、占1％。

農業部統計農業損失金額達1億3307萬元，農作物被害面積2405公頃，被害程度25％，換算無收穫面積594公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積326公頃，損害程度39％，換算無收穫面積126公頃，損失金額5,307萬元，其次為落花生、洋蔥、食用玉米及茶等。至於民間設施損失估計損失29萬元，主要是塑膠布溫網室受損。

薔琵颱風 雲林 農損 農業部 農糧署

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