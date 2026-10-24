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薔琵颱風來襲…中油備齊防颱油料、加油站正常營運 確保油氣供應穩定

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
薔琵颱風來襲，中油表示，對於颱風期間全台所需油氣能源之供應，中油公司各事業部及所屬生產、行銷、儲運等單位，均已提前進行各項防颱整備作業，包括山區、偏遠地區、高風險地區及離島地區油料之運補。 記者黃義書／攝影
薔琵颱風來襲，中油表示，對於颱風期間全台所需油氣能源之供應，中油公司各事業部及所屬生產、行銷、儲運等單位，均已提前進行各項防颱整備作業，包括山區、偏遠地區、高風險地區及離島地區油料之運補。 記者黃義書／攝影

薔琵颱風來襲，中油表示，對於颱風期間全台所需油氣能源之供應，中油公司各事業部及所屬生產、行銷、儲運等單位，均已提前進行各項防颱整備作業，包括山區、偏遠地區、高風險地區及離島地區油料之運補。

中油表示，氣象署10月22日11時30分發布海陸颱風警報，中油亦同步啟動防颱應變中心開設。目前各煉化工場生產正常，且維持各地供油中心及加油站高庫存量，國內油氣能源供應無虞，請國人放心。

中油說明，颱風期間國內約1,900座加油站（直營及加盟）維持正常營運，航空用油及船舶加油服務亦配合實際運輸需求持續運作。此外，透過管線運輸、自有油輪海運及油罐車陸運等多元調度機制，隨時補足各地區油料需求。各地供油中心密切掌握颱風動態，即時調整油料調度，全力確保民眾用油需求穩定供應。

中油補充，在天然氣供應方面，亦提前完成颱風期間之供應調度，包括協調供應商及LNG船舶之運輸安排，除確保原訂航次依期完成卸收，亦因應颱風動態調整船舶靠泊及卸收，目前北中南三座LNG接收站運作正常並維持安全庫存量，確保國內天然氣穩定供應。

中油強調，維持油氣能源穩定供應有賴事前周延整備，從颱風來襲前的預先規劃部署，進口油氣船舶調度、生產、銷售及儲運等各單位妥善協調因應，到颱風期間各單位值班人員堅守崗位、持續監控設備運作，且於面對薔琵颱風帶來的各項突發狀況，均在確保所有工作人員安全的前提下，以最快速度因應處理，確保國內油氣能源供應無虞。台灣中油感謝各廠處（含加盟站）合計超過2萬名基層同仁於風雨中堅守崗位、辛勞付出，共同守護國內用油、用氣與能源安全。颱風期間民眾如有相關業務詢問，可撥打台灣中油24小時免付費客服專線「1912」洽詢。

薔琵颱風 中油 加油站

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