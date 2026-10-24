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估20:30解除海警！薔琵剛走、煙花颱風生成 氣象署：不影響台灣
薔琵颱風逐漸離開台灣，氣象署預估，最快晚間8時30分將解除海上颱風警報。而今天下午3時半在和薔琵在差不多位置生成的颱風煙花，由於將提早北轉，距離台灣遙遠，因此對台灣天氣將不構成威脅。
薔琵颱風維持輕颱強度持續向北方前進，最新一報海警範圍縮小到僅剩北部海面，氣象署預估晚間8時30分解除海上颱風警報，正式送走薔琵。
不過今天下午3時30分，在薔琵颱風生成處又生成一個今年第30號颱風「煙花」，中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，目前預估煙花未來將向北轉西北西方向移動，並提前北轉，不會按照薔琵路線接近台灣。
林秉煜指出，薔琵前腳走，目前北部、東半部海面仍有2至3米浪高，馬祖、基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島及恆春半島在未來一、兩天仍需留意長浪發生。
林秉煜說，外圍環流仍持續影響台灣，但整體降雨縮小到苗栗以北，且雨勢也變得比較斷斷續續。預估深夜至明天清晨，降雨會再更進一步緩和。
光復連假期間，明天東半部仍有局部較大雨勢，中南部山區則是午後零星降雨。周一吹東北風，迎風面基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星降雨，各地高溫約28至30度，感受上為舒適到溫暖。
林秉煜指出，下周二開工日，又有東北季風南下，桃園以北及東半部降雨機會增加且雨區較廣，北部高溫跌至25、26度左右，中南部則是日夜溫差較大。周四東北季風減弱，各地溫度略為回升，但月底下一波東北季風再度報到，屆時北台灣、東北部將再度轉涼。
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