薔琵颱風陸警解除、應變中心降為二級 劉世芳：全力推動災後復原

中央災害應變中心今天下午5時由指揮官、內政部長劉世芳主持第九次工作會報。中央氣象署已於今日下午2時30分解除颱風「薔琵」的陸上颱風警告，應變中心即日起調降為二級開設。指揮官劉世芳指示，各部會與地方政府應全力推進災後復原及環境衛生消毒工作，特別針對積水地區加強環境清潔與消毒，盡速清除戶外容器積水及雜物，落實防範登革熱等傳染病疫情發生。

同時，針對豐原麥當勞速食店招牌掉落等惡意散播之不實訊息，劉世芳特別提醒民眾切勿隨意散播或轉傳颱風假消息，若經查證屬實將依法嚴辦。她也向連日來犧牲假期、堅守第一線防救災崗位的各部會夥伴與地方工作人員致上誠摯感謝。

中央氣象署指出，薔琵颱風中心位置於今日下午位於台北東北方約260公里海面上，七級風暴風圈半徑為200公里，正以每小時18轉21公里的速度向北北東轉東北進行。薔琵颱風於下午2時已減弱為輕度颱風，暴風圈亦顯著縮小，海上颱風警報預計於今晚8時30分解除。

然而受颱風及其外圍環流影響，各地仍易有短延時強降雨，新北市、桃園市地區及台北市、新竹縣、苗栗縣山區今日仍有局部大雨或豪雨發生的機率。此外，受到颱風環流沉降效應影響，東半部出現焚風，台東縣高溫達橙色燈號並出現38度極端高溫，花蓮縣則為黃色燈號。

台灣附近各海面風浪依然偏大，北部、東北部沿海及馬祖仍有3至5公尺大浪，其他海面亦有2公尺以上浪高，沿海及離島均有長浪發生，呼籲民眾避免前往海邊活動。

根據消防署統計，截至目前颱風全台共造成1死616傷，其中486人已出院；一般災情累計受理9027件，已處理完成5881件，尚有3146件持續處置中。在水電與電信維生設施修復方面，經濟部與內政部說明，全台曾停水8859戶已全部恢復供水；全台曾停電34萬6,698戶，已復電32萬9698戶，尚有1萬7000戶待修復。

市話中斷累計5466戶，已修護3885戶，剩餘1581戶待修復；基地台受損417座，已修護213座，待修護204座，市話與基地台預計於10月27日晚間11時前全面完成修復。劉世芳已要求水電維生組加速搶修進度，並特別提醒搶修人員務必注意自身安全。

交通運輸方面，交通部表示，國際空運表定986班次中已取消314架次、延誤20班次；國內航班表定253班次中已取消153架次、延誤12班次。海運部分，國際及兩岸航線停航8航次，包含馬祖至福州航線全部停航；國內海運航線共4條、76航次全部停航。

國內航線今日下午1時前班次均取消，午後已視天候陸續恢復營運。針對離島疏運需求，澎湖航線已協調增開加班機或放大機型合計13架次，澎湖輪亦於下午2時載運585名旅客開往高雄；金門航線則協調加班機或放大機型合計8架次，並持續清點等候人數以決定後續加班機及軍機疏運需求。

農作物與民生防範方面，農業部指出，台北果菜市場因消費地大雨且水門關閉造成承銷需求轉弱，呈現量減價跌；西螺果菜市場則因產區風勢強勁影響採收作業，出現量減價漲現象。劉世芳指示農業部持續監控土石流黃色警戒區及森林遊樂區周邊安全。

在人員預防性疏散撤離與安置方面，內政部民政司統計截至今日下午4時止，全台12個縣市累計疏散撤離4960人，其中新北市1649人、新竹縣1512人、桃園市694人、花蓮縣658人，萬里溪堰塞湖周邊亦已完成140人撤離。衛福部則表示，截至下午3時全台共有6縣市開設25處收容處所，共安置268人。劉世芳要求各功能分組督促地方政府落實災情更新與結案，並務必在確認環境無安全疑慮後，再妥善協助撤離民眾返家。