薔琵風雨釀樹倒壓民宅 士林里長感慨：保護樹還是讓居民承擔風險？

薔琵颱風來襲，北市多處受災，士林區義信里也發生路樹壓到民宅的災情。里長許立丕直言，「我不反對護樹，更不贊成任意砍樹」，只是希望未來在樹木養護與公共安全之間，大家能多一點理性與專業，少一點對立，「樹木可以重新栽種，但生命無法重來。」

義信里長許立丕下午在臉書指出，從昨晚半夜開始，薔琵颱風帶來強烈風雨，整夜狂風暴雨，令人擔心里內的安全狀況。他今天一早前往里內巡視，所幸士林夜市商圈、士林公有市場大致平安，但這次里內較嚴重的災情是路樹倒塌，包含基河路樹倒影響道路通行、福德路31巷樹倒壓到民宅。

許立丕表示，發現災情後，他立即聯繫士林清潔隊、士林分局、消防隊及公園處，協助排除障礙與災後復原。也感慨地說，他支持愛樹、護樹，城市需要綠蔭，環境保護也很重要，但更想問部分護樹團體「當一棵樹已經有安全疑慮，需要專業修剪或處理時，我們究竟是在保護樹木，還是在讓居民承擔風險？」

他說，平常反對修剪可以提出意見，要求政府公開專業評估也很合理，但今天樹倒了、壓到民宅了，第一線清潔隊員冒著風雨搬樹、鋸樹，居民還得擔心家園安全，「護樹值得尊重，但居民的生命安全，同樣值得被尊重。」

許立丕也請鄉親體諒，災後復原需要時間，並提醒颱風過後留意傾斜路樹、斷裂樹枝及周邊環境安全，樹木可以重新栽種，但生命無法重來。願大家平安，也願我們的城市能在保護環境的同時，真正守護每一位市民。

北市士林區義信里長許立丕今天一早巡視里內，士林夜市商圈、士林公有市場大致平安，但災情嚴重是路樹倒塌。圖／取自臉書「許立丕」