颱風薔琵肆虐 國軍協助新北宜蘭等地災後復原

昨天深夜到今天凌晨，薔琵颱風在宜蘭近海打轉滯留許久，為北台灣帶來超強妖風，從雷達回波圖來看，颱風眼似乎已經上陸了，氣象署也證實，東北角及宜蘭地區有觸及眼牆，但最終颱風只是「掠過」、不算登陸，究竟為何？氣象署解釋，有無登陸可以透過測站風向來研判。

2026-10-24 15:49