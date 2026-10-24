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颱風薔琵肆虐 國軍協助新北宜蘭等地災後復原

中央社／ 台北24日電
颱風薔琵造成北台灣災情，陸軍蘭指部官兵24日協助五結國中災後復原。（國軍第3作戰區提供）中央社
颱風薔琵造成北台灣災情，陸軍蘭指部官兵24日協助五結國中災後復原。（國軍第3作戰區提供）中央社

颱風薔琵過後，國軍第3作戰區今天配合地方政府災害防救需求，派遣救災兵力及機具，前往新北市、宜蘭縣等7個鄉鎮市，協助排除道路障礙、清理環境及執行災後復原，儘速恢復道路通行及民眾正常生活。

負責北台灣防務的第3作戰區表示，受颱風薔琵強風豪雨影響，新北市及宜蘭縣部分地區發生路樹倒塌、道路受阻等災情，影響民眾通行及安全，第3作戰區今天配合地方政府災害防救需求，派遣救災兵力及機具，協助執行災後復原等任務，透過軍民協力整合救援資源，加速恢復道路通行及民眾正常生活。

第3作戰區表示，將運用災防機制及資訊系統，持續掌握天候及各地災損情況，統合救援量能，強化災害應變及防救韌性；鑑於災後復原攸關民眾生活及交通安全，將依地方政府需求，適切投入救災兵力及機具，協助北部地區災後復原工作，儘速恢復正常生活秩序。

因應颱風薔琵來襲，國軍第3作戰區官兵23日檢整救災器具。（國軍第3作戰區提供）中央社
因應颱風薔琵來襲，國軍第3作戰區官兵23日檢整救災器具。（國軍第3作戰區提供）中央社

薔琵颱風 國軍

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