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尖石甜柿展售受薔琵颱風攪局 徐欣瑩號召認購山區甜柿挺農友

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
正值新竹縣尖石、五峰甜柿產季，受薔琵颱風影響，原訂今天舉辦的「尖石有好柿」展售會取消，立委徐欣瑩呼籲企業及民眾認購甜柿，以行動支持原鄉農友。圖／徐欣瑩辦公室提供
正值新竹縣尖石、五峰甜柿產季，受薔琵颱風影響，原訂今天舉辦的「尖石有好柿」展售會取消，立委徐欣瑩呼籲企業及民眾認購甜柿，以行動支持原鄉農友。圖／徐欣瑩辦公室提供

薔琵颱風逐漸遠離，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今天表示，已致電尖石、五峰鄉長關切災情，目前兩鄉災情大致平穩，但甜柿正值產季、展售又受颱風影響，呼籲企業及民眾認購甜柿，以行動支持原鄉農友。

徐欣瑩表示，颱風期間最牽掛山區鄉親安危，因此分別致電尖石鄉長曾國大、五峰鄉長秋維書，了解山區災情及預防性撤離情況。兩鄉道路主要為零星落石，目前已陸續搶通，也感謝縣府及鄉公所人員徹夜值守，後續將持續關注道路搶通及災後復原進度。

徐欣瑩指出，目前尖石鄉仍有77名鄉親因山區警戒留在收容處所；五峰鄉則有59名收容民眾正陸續安排返家，另約17人仍須評估返家安全，她也將持續與縣府聯繫，掌握山區災情及復原情形。

除災情外，颱風也衝擊正值產季的山區甜柿。原訂今天舉辦的「尖石有好柿」展售會受颱風影響取消，改於明天在竹屋舉行。曾國大表示，活動取消恐影響甜柿銷售，最擔心農民辛苦採收的果品面臨滯銷；五峰鄉甜柿同樣正值產季，也受到颱風影響。

徐欣瑩強調，今年山上的甜柿品質極佳，包括「次郎」、「富有」、「花御所」等品種皆香甜鮮脆，是農友用心栽種的秋日成果。農業是原鄉的命脈，「風雨中守護平安，風雨後守護收成」，她誠摯邀請企業夥伴與廣大鄉親朋友，透過電話或訂購禮盒挺山區小農，讓農友一整年的辛苦不至白費。

尖石鄉公所公布甜柿認購方案，5粒裝每盒550元、6粒裝500元、8粒裝450元，12、15及18粒大禮盒均為1000元，可洽尖石鄉公所農業課訂購；五峰鄉甜柿認購資訊則待鄉公所後續公布。

正值新竹縣尖石、五峰甜柿產季，受薔琵颱風影響，原訂今天舉辦的「尖石有好柿」展售會取消，立委徐欣瑩呼籲企業及民眾認購甜柿，以行動支持原鄉農友。圖／徐欣瑩辦公室提供
正值新竹縣尖石、五峰甜柿產季，受薔琵颱風影響，原訂今天舉辦的「尖石有好柿」展售會取消，立委徐欣瑩呼籲企業及民眾認購甜柿，以行動支持原鄉農友。圖／徐欣瑩辦公室提供

正值新竹縣尖石、五峰甜柿產季，受薔琵颱風影響，原訂今天舉辦的「尖石有好柿」展售會取消，立委徐欣瑩呼籲企業及民眾認購甜柿，以行動支持原鄉農友。圖／徐欣瑩辦公室提供
正值新竹縣尖石、五峰甜柿產季，受薔琵颱風影響，原訂今天舉辦的「尖石有好柿」展售會取消，立委徐欣瑩呼籲企業及民眾認購甜柿，以行動支持原鄉農友。圖／徐欣瑩辦公室提供

正值新竹縣尖石、五峰甜柿產季，受薔琵颱風影響，原訂今天舉辦的「尖石有好柿」展售會取消，立委徐欣瑩呼籲企業及民眾認購甜柿，以行動支持原鄉農友。圖／徐欣瑩辦公室提供
正值新竹縣尖石、五峰甜柿產季，受薔琵颱風影響，原訂今天舉辦的「尖石有好柿」展售會取消，立委徐欣瑩呼籲企業及民眾認購甜柿，以行動支持原鄉農友。圖／徐欣瑩辦公室提供

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