薔琵風雨重創花蓮農業 傅崐萁勘災籲速啟紓困、調高老農津貼

薔琵颱風強風豪雨侵襲，花蓮農業遭受嚴重衝擊，玉米、香蕉、稻米、芋頭及木瓜等作物出現倒伏、折損，許多農民辛苦數月的心血付諸流水，面臨血本無歸的困境。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今日呼籲，行政院及農業部應立即啟動農業災損評估，讓受災農民及時獲得紓困協助，不能讓農民獨自承擔天災帶來的沉重損失。

傅崐萁今日與花蓮縣議員林玉芬一同前往受災農地勘災，眼見田間滿地蕉葉，香蕉植株因強風吹襲而倒伏、折損，農民辛苦耕耘的成果一夕遭到摧毀，心中感到相當難過與心痛。每一片倒落的蕉葉背後，都是農民日復一日的辛勞與一家人的生計，政府應立即啟動紓困措施，加速災損認定與補助撥款，協助農民度過難關、重新復耕，不能讓農民流汗又流淚。

傅崐萁指出，台灣目前糧食自給率僅約30.7%，進口依賴高達69.3%，糧食安全已經是國安問題，農民是台灣最辛苦的工作者之一，長年「看天吃飯」，一場颱風就讓整季的投入與收入瞬間歸零。

傅崐萁再次呼籲行政院支持國民黨提案，將老農津貼提高至每月1萬5000元。他指出，2016年台灣人均GDP約2萬3091美元，當時老農津貼每月7255元；如今2026年人均GDP已超過4萬5000美元，經濟規模與所得水準持續提升，老農津貼也應依照物價、經濟成長及農民實際生活需求，檢討合理調整。

傅崐萁最後表示，救災不能只停留在勘災與慰問，農民真正需要的是看得到、領得到、能夠立即幫助他們恢復生產的實質措施。他要求行政院及農業部立即啟動花蓮農業災後紓困專案，加速災損查報與現金救助、合理提高補助額度、提供低利貸款及利息補貼、補助復耕成本，並協助受損農產品收購與銷售。照顧農民，就是守護台灣；讓農民安心耕作，國家的糧食安全才有保障。