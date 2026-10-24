快訊

66歲資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡…身份曝光崩潰了

中油宣布下周油價不調整 92無鉛31.2元、95無鉛32.7元

中職／中信兄弟G5先發再換人！ 羅戈休4天再登板對決龍隊蔣銲

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵風雨重創花蓮農業 傅崐萁勘災籲速啟紓困、調高老農津貼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
薔琵颱風強風豪雨侵襲，花蓮農業遭受嚴重衝擊，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今日呼籲，行政院及農業部應立即啟動農業災損評估，讓受災農民及時獲得紓困協助，不能讓農民獨自承擔天災帶來的沉重損失。行政院支持國民黨提案，將老農津貼提高至每月1萬5000元。圖／傅崐萁辦公室提供
薔琵颱風強風豪雨侵襲，花蓮農業遭受嚴重衝擊，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今日呼籲，行政院及農業部應立即啟動農業災損評估，讓受災農民及時獲得紓困協助，不能讓農民獨自承擔天災帶來的沉重損失。行政院支持國民黨提案，將老農津貼提高至每月1萬5000元。圖／傅崐萁辦公室提供

薔琵颱風強風豪雨侵襲，花蓮農業遭受嚴重衝擊，玉米、香蕉、稻米、芋頭及木瓜等作物出現倒伏、折損，許多農民辛苦數月的心血付諸流水，面臨血本無歸的困境。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今日呼籲，行政院及農業部應立即啟動農業災損評估，讓受災農民及時獲得紓困協助，不能讓農民獨自承擔天災帶來的沉重損失。

傅崐萁今日與花蓮縣議員林玉芬一同前往受災農地勘災，眼見田間滿地蕉葉，香蕉植株因強風吹襲而倒伏、折損，農民辛苦耕耘的成果一夕遭到摧毀，心中感到相當難過與心痛。每一片倒落的蕉葉背後，都是農民日復一日的辛勞與一家人的生計，政府應立即啟動紓困措施，加速災損認定與補助撥款，協助農民度過難關、重新復耕，不能讓農民流汗又流淚。

傅崐萁指出，台灣目前糧食自給率僅約30.7%，進口依賴高達69.3%，糧食安全已經是國安問題，農民是台灣最辛苦的工作者之一，長年「看天吃飯」，一場颱風就讓整季的投入與收入瞬間歸零。

傅崐萁再次呼籲行政院支持國民黨提案，將老農津貼提高至每月1萬5000元。他指出，2016年台灣人均GDP約2萬3091美元，當時老農津貼每月7255元；如今2026年人均GDP已超過4萬5000美元，經濟規模與所得水準持續提升，老農津貼也應依照物價、經濟成長及農民實際生活需求，檢討合理調整。

傅崐萁最後表示，救災不能只停留在勘災與慰問，農民真正需要的是看得到、領得到、能夠立即幫助他們恢復生產的實質措施。他要求行政院及農業部立即啟動花蓮農業災後紓困專案，加速災損查報與現金救助、合理提高補助額度、提供低利貸款及利息補貼、補助復耕成本，並協助受損農產品收購與銷售。照顧農民，就是守護台灣；讓農民安心耕作，國家的糧食安全才有保障。

薔琵颱風 傅崐萁 老農津貼 災損 農業部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵強風狂吹 宜蘭茂谷柑落果、羅東運動公園樹木倒上百棵

強風狂掃！雲林農損逾400公頃作物慘爛尾 農民叫苦「攏去了了」

劉建國邀農糧署會勘雲林農損 分署長：盡快報部核發救助

「蕉」頭爛額有解！屏東女中3學生用衛星影像判災損奪全國第一

相關新聞

台鐵北迴、宜蘭線終於搶通 旅客無奈：回台東已改搭高鐵＋南迴

薔琵颱風昨天深夜到今天清晨卡在宜蘭近海，為北部、東北部地區帶來強風豪雨，台鐵公司上午8時宣布中午過後全線正常行駛，有準備回台東放假的旅客，買了午後的票，卻在中午前才無預警被告知，台鐵北迴段及宜蘭線沿途路樹倒塌嚴重，得等到下午3時後才恢復通車，真的是相當無奈。

薔琵颱風中心那麼近 只是「掠過」沒登陸？ 氣象署解釋了

昨天深夜到今天凌晨，薔琵颱風在宜蘭近海打轉滯留許久，為北台灣帶來超強妖風，從雷達回波圖來看，颱風眼似乎已經上陸了，氣象署也證實，東北角及宜蘭地區有觸及眼牆，但最終颱風只是「掠過」、不算登陸，究竟為何？氣象署解釋，有無登陸可以透過測站風向來研判。

17級陣風「不常見」！薔琵減弱成輕颱 氣象署估傍晚解除海警

薔琵降級輕颱，七級暴風半徑縮小到200公里，氣象署宣布，解除陸上颱風警報，但維持北部、東北部海域的海上颱風警報，預計傍晚到晚間，將解除本次颱風的所有警戒。不過這次颱風為台灣各地帶來強風，雖沒破歷史紀錄，但氣象署坦言也不常見。

颱風薔琵肆虐 國軍協助新北宜蘭等地災後復原

颱風薔琵過後，國軍第3作戰區今天配合地方政府災害防救需求，派遣救災兵力及機具，前往新北市、宜蘭縣等7個鄉鎮市，協助排除道...

颱風薔琵逐漸遠離 氣象署估晚間8時30分解除海警

氣象署今天表示，若颱風薔琵行徑無特殊變化，預計於晚間8時30分解除海上颱風警報

尖石甜柿展售受薔琵颱風攪局 徐欣瑩號召認購山區甜柿挺農友

薔琵颱風逐漸遠離，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今天表示，已致電尖石、五峰鄉長關切災情，目前兩鄉災情大致平穩，但甜柿正值產季、展售又受颱風影響，呼籲企業及民眾認購甜柿，以行動支持原鄉農友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。