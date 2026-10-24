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台鐵北迴、宜蘭線終於搶通 旅客無奈：回台東已改搭高鐵＋南迴

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵公司上午8時宣布中午過後全線正常行駛。圖為週四下午台鐵返鄉及下班人潮，示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照
台鐵公司上午8時宣布中午過後全線正常行駛。圖為週四下午台鐵返鄉及下班人潮，示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照

薔琵颱風昨天深夜到今天清晨卡在宜蘭近海，為北部、東北部地區帶來強風豪雨，台鐵公司上午8時宣布中午過後全線正常行駛，有準備回台東放假的旅客，買了午後的票，卻在中午前才無預警被告知，台鐵北迴段及宜蘭線沿途路樹倒塌嚴重，得等到下午3時後才恢復通車，真的是相當無奈。

台鐵公司昨天深夜發聲明，表示宜蘭縣及北迴線今天上午仍停駛，並於今天上午8時公告，下半天全線列車陸續恢復正常行駛。旅客王小姐準備回台東過連假，看到消息買好下午班次，卻沒想到中午11時半，卻又看到台鐵消息，指稱因北迴線、宜蘭線路樹倒塌嚴重，預估下午3時才能恢復正常行駛。

王小姐向「聯合報」透露，早上不少旅客到了台北車站B3聯通道準備轉搭台鐵，卻被告知「花東鐵路斷了」，民眾只好在車站苦等通車。由於通車時間不定，王小姐最終改買高鐵到新左營，再轉台鐵南迴線回台東。

受限往返宜蘭鐵路不通，公路接駁也湧現人潮。旅客反應台北轉運站葛瑪蘭客運排隊人潮，從候車月台排到京站百貨。

下午3時，台鐵終於宣布，北迴線及宜蘭線軌道及隧道口障礙物已全面清除，並經巡檢確認安全無虞，目前全線已正式恢復正常行駛。

台鐵指出，平溪線、深澳線及內灣線等支線尚在巡查中。

台鐵下午3時搶通北迴線及宜蘭線。圖／台鐵公司提供
台鐵下午3時搶通北迴線及宜蘭線。圖／台鐵公司提供

台鐵下午3時搶通北迴線及宜蘭線。圖／台鐵公司提供
台鐵下午3時搶通北迴線及宜蘭線。圖／台鐵公司提供

台鐵下午3時搶通北迴線及宜蘭線。圖／台鐵公司提供
台鐵下午3時搶通北迴線及宜蘭線。圖／台鐵公司提供

薔琵颱風 台鐵 台東 高鐵 宜蘭

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