復電率破九成！台電跨區大動員力拚今晚全數復電

薔琵颱風襲台，截至24日下午3時，因強風暴雨造成台電線路斷線與電桿斷桿或傾倒等，導致全國曾停電超過34萬戶，其中已復電近31萬戶，復電率破九成，目前主要停電區域為新北市約1.2萬戶、桃園市約7千戶及宜蘭縣約6千戶。其中，新北主要集中於貢寮、萬里、瑞芳，桃園集中於大溪，宜蘭風災停電則集中於壯圍、五結。

台電表示，此次颱風至今台電已動員超過1.5萬人次投入搶修復電，並因應東北角重災區，已啟動調度全台10區處逾200位搶修菁英「跨區支援」，最遠甚至從高雄、屏東與台東環半島一路向北，力拚今晚全數復電。

台電說明，新北目前風災仍停電戶主要集中於貢寮（約4,000戶）、萬里（約2,300戶）、瑞芳（約2,100戶），桃園集中於大溪（約4,300戶），宜蘭則集中於壯圍（約2,700戶）、五結（約2,000戶）。台電持續與地方政府、交通部門等相關單位通力合作，遇有倒塌路樹或路障阻礙搶修，或道路坍方影響工程車輛通行等情況，台電皆立即請求相關單位協助排除障礙，以提升搶修效率。

台電提醒，民眾若發現停電，或路上遇損壞斷落的電線、傾倒的電力設備等，可使用「台灣電力APP」停電報修，或於台電網站「颱風停復電資訊」專區查詢、通報，台電搶修人員會盡速前往處理，切勿自行撿拾碰觸，以確保安全。