薔琵颱風中心那麼近 只是「掠過」沒登陸？ 氣象署解釋了

昨天深夜到今天凌晨，薔琵颱風在宜蘭近海打轉滯留許久，為北台灣帶來超強妖風，從雷達回波圖來看，颱風眼似乎已經上陸了，氣象署也證實，東北角及宜蘭地區有觸及眼牆，但最終颱風只是「掠過」、不算登陸，究竟為何？氣象署解釋，有無登陸可以透過測站風向來研判。

薔琵颱風今天凌晨在宜蘭附近打轉，凌晨1時前後，距離南方澳沿海只有不到20公里距離，隨後才轉向東至東北方向移動，8時時結束打轉，以穩定速度向北方移動。

氣象署指出，颱風中心由海面移進陸地就稱為「登陸」。薔琵颱風中心雖然非常接近南方澳沿岸，但透過雷達及各項觀測資料，即時監控颱風中心的動態發現，凌晨1時前後觀測數據顯示，颱風眼內回波較弱的區域曾短暫碰觸南方澳近岸。

不過同時間，附近的地面風向仍以有北風分量的風場為主，而非進入陸地後應呈現的南風分量。

氣象署解釋，由於颱風屬於逆時針旋轉結構，在靠近陸地時，中心若在海上，陸上測站所測得的風向將是由北向南；反之，若颱風中心登陸，陸上測站所測得的風向將是由南向北。

因此，本次測得風向顯示，颱風中心應位於海岸線東側海面。綜合資料，氣象署研判，薔琵颱風中心並未完全進入陸地，而是掠過南方澳附近。只是因為中心距離陸地極近，北台灣才會出現強風、氣壓下降等現象。