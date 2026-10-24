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強風狂掃！雲林農損逾400公頃作物慘爛尾 農民叫苦「攏去了了」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面破損再受雨淋造成「爛尾」，受損嚴重。記者蔡維斌／攝影
薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面破損再受雨淋造成「爛尾」，受損嚴重。記者蔡維斌／攝影

雲林薔琵颱風侵襲，不少農作和溫室受損，包括玉米、花生等作物受乾燥強風襲擊葉面受損後，加上今天下雨造成枝葉爛尾，初步統計受損面積約四百公頃，其中以玉米最嚴重，雲林縣長張麗善今天第一時間會同立委張嘉郡、丁學忠會勘，農民叫苦剛種不久的玉米攏去了了，縣府啟動速報作業，籲請農民拍照申報。

強颱薔琵狂掃雲林，強風挾帶沙塵重創農作物，到處可見作物乾枯、倒伏，今天雖風勢變小但卻飄雨，災情更加顯現，農民說，雲林進入玉米成長期，長得不高但有的已開始要受粉結果，經乾燥強風沙石襲擊葉片破損後，今再雨淋造成葉子尾端萎凋變黑「爛尾」，若再經太陽照射就會枯死，即便勉強存活將會使日後收成大受影響。

農會出身的土庫鎮長陳特凱表示，連日強烈乾風襲擊，作物葉面被吹得枯黃、萎凋，太陽一照會枯死，且養分無法輸送也會影響後續收成量，這次作物受災是全面性，希望縣府、立委向中央爭取全品項救助，彌補農民損失。

張嘉郡指出，薔琵颱風的確對雲林農作造成很大傷害，她與丁學忠盡速向中央爭取全品項救助。張麗善也說，兩天來雲林平均風速達8至12級，不僅造成農作物受損，可能會影響後續生長、收成量大打折扣，帶來延性災損，縣府將立即通報各公所啟動天然災害救助速報作業，由於這次受災是全面性作物，希望中央能全品項救助，協助農民能早日復耕。

農業處代理處長蔡耿宇表示，目前已有口湖、元長、麥寮、林內、土庫5個公所提出速報，初步調查受損作物有玉米、小麥、甘藷、蘿蔔、胡蘿蔔等，受災面積達約400公頃，其中玉米最嚴重，因受損作物及面積持續增加中，提醒農民若有受損盡速向公所速報，並自己先拍照，做為後續申請災害救助的佐證。

薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面乾枯受損嚴重。記者蔡維斌／攝影
薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面乾枯受損嚴重。記者蔡維斌／攝影

薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面破損再受雨淋造成「爛尾」，受損嚴重。記者蔡維斌／攝影
薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面破損再受雨淋造成「爛尾」，受損嚴重。記者蔡維斌／攝影

薔琵強風狂掃，雲林大量作物葉面破損「爛尾」，受損嚴重，雲林縣長張麗善（左二）緊急會勘並籲中央全品項補助。記者蔡維斌／攝影
薔琵強風狂掃，雲林大量作物葉面破損「爛尾」，受損嚴重，雲林縣長張麗善（左二）緊急會勘並籲中央全品項補助。記者蔡維斌／攝影

薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面破損再受雨淋造成「爛尾」，受損嚴重。記者蔡維斌／攝影
薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面破損再受雨淋造成「爛尾」，受損嚴重。記者蔡維斌／攝影

薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面破損再受雨淋造成「爛尾」，受損嚴重。記者蔡維斌／攝影
薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面破損再受雨淋造成「爛尾」，受損嚴重。記者蔡維斌／攝影

薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面破損再受雨淋造成「爛尾」，受損嚴重。記者蔡維斌／攝影
薔琵強風狂掃，雲林大量作物倒伏，葉面破損再受雨淋造成「爛尾」，受損嚴重。記者蔡維斌／攝影

薔琵颱風 農民 農損 雲林

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