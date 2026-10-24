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薔琵襲台34萬戶曾停電…復電已逾9成 台電力拚今晚全數恢復
薔琵颱風襲台，截至今日下午3時，因強風暴雨造成台電線路斷線與電桿斷桿或傾倒等，導致全國曾停電超過34萬戶，其中已復電近31萬戶，復電率逾9成，力拚今晚全數復電。目前主要停電區域為新北市約1.2萬戶、桃園市約7千戶，以及宜蘭縣約6千戶。
新北市目前風災仍停電戶主要集中於貢寮（約4000戶）、萬里（約2300戶）、瑞芳（約2100戶），桃園集中於大溪（約4300戶），宜蘭則集中於壯圍（約2700戶）、五結（約2000戶）。
台電表示，持續與地方政府、交通部門等相關單位通力合作，遇有倒塌路樹或路障阻礙搶修，或道路坍方影響工程車輛通行等情況，皆立即請求相關單位協助排除障礙，以提升搶修效率。
台電表示，此次颱風至今台電已動員超過1.5萬人次投入搶修復電，並因應東北角重災區，已啟動調度全台10區處逾200位搶修菁英，前往前線「跨區支援」，最遠甚至從高雄、屏東與台東環半島一路向北，力拚今晚全數復電。
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