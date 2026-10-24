薔琵襲台34萬戶曾停電…復電已逾9成 台電力拚今晚全數恢復

中央氣象署持續發布中颱薔琵的海上陸上颱風警報。薔琵颱風過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，目前中心在宜蘭東北方海面，向北北東轉東北移動。新竹以南及花蓮、台東已脫離其暴風圈。未來颱風強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。氣象署已在下午2時30分解除陸上颱風警報，入夜之後有望解除海上颱風警報。

2026-10-24 14:38