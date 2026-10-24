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薔琵颱風挾強風豪雨…台水啟動19台備用發電機 逾27萬戶免受停水之苦

中央社／ 台北24日電
台水公司今天表示，全面啟動緊急應變機制，截至目前，已啟動19台備用發電機，避免因停電而使27.7萬戶民眾受停水之苦。本報資料照片
台水公司今天表示，全面啟動緊急應變機制，截至目前，已啟動19台備用發電機，避免因停電而使27.7萬戶民眾受停水之苦。本報資料照片

薔琵颱風挾帶強風豪雨侵襲台灣，全台各地陸續傳出路樹倒塌及停電災情。台水公司今天表示，全面啟動緊急應變機制，截至目前，已啟動19台備用發電機，避免因停電而使27.7萬戶民眾受停水之苦。

台水公司今天發布新聞稿表示，為因應颱風期間可能發生的停電、原水濁度升高等情況，全台已備妥574台發電機待命，並維持清水池與配水池於高水位操作，同時機動進行取水口清理、淨水藥劑補充及高濁度原水因應調度等作業，調配各地水源，以確保整體供水安全。

台水說明，為強化防颱整備及災害應變，台水公司已動員內部職員及347家合作廠商，共計3056人投入24小時待命，全力因應各地可能發生的供水異常及突發狀況。

面對持續風雨及部分山區視線不佳、道路坍方等情形，台水說明，仍積極應變，透過跨區供水調度，降低災情對民生用水的影響。

舉例來說，桃園頂山腳加壓站因台電水頂線69kV邊坡崩塌須緊急搶修，台水隨即啟動緊急應變機制，將原由頂山腳加壓站支援水量改由平鎮淨水場供應，調度單日12萬立方公尺水量，確保桃園地區供水不受影響，而原先桃園支援新竹供水量，則改由各配水池因應，並機動由新竹廠、寶山廠增量北送支援湖口地區單日9萬立方公尺，透過調配及跨區支援，確保新竹供水正常。

台水強調，面對颱風帶來的各項挑戰，將在確保人員安全的前提下，即時調控淨水場運作、監控原水濁度變化，並適時調度水源及啟動應變措施，以最快速度處理突發狀況，全力守護民眾用水安全。

薔琵颱風 台水 停水 停電

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