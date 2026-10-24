17級陣風「不常見」！薔琵減弱成輕颱 氣象署估傍晚解除海警

薔琵降級輕颱，七級暴風半徑縮小到200公里，氣象署宣布，解除陸上颱風警報，但維持北部、東北部海域的海上颱風警報，預計傍晚到晚間，將解除本次颱風的所有警戒。不過這次颱風為台灣各地帶來強風，雖沒破歷史紀錄，但氣象署坦言也不常見。

薔琵颱風肆虐整晚後，為三貂角帶來17級強陣風，每秒風速達65.1公尺，氣象署坦言這種情形「不常見」，必須要中颱以上、颱風中心很靠近陸地兩者條件都滿足，才有可能發生。

中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，歷史上，本島平地有人測站測出的最高風速為每秒78.4公尺、超過17級，發生在台東成功測站，當時為2000年強颱碧利斯導致。

中央氣象署預報中心副主任伍婉華指出，下午2時薔琵颱風已降級為輕度颱風。目前颱風中心位置來到台北東北方260公里處，台灣本島已脫離暴風圈範圍，因此陸警全面全部解除，但仍對北部及東北部海面構成威脅。氣象署預估最快傍晚就能解除海上颱風警報。

伍婉華表示，隨著颱風遠離，目前海上風浪已逐漸趨緩，但馬祖、北部及東北部海面仍有3米巨浪，等風浪減小後仍需留意長浪。

風力部分，西北部及東南部仍有較強陣風，沿岸普遍仍亮起黃燈，陣風約7到8級，但整體風勢入夜後將趨緩。

伍婉華指出，今天上半天降雨熱區轉移到西半部地區迎風面，新竹以北到雙北仍有較大雨勢，維持每小時約20至30毫米的降雨，入夜後將緩和下來。而花東位於背風面，則受焚風影響，今天台東有38度高溫機率、花蓮則為36度。