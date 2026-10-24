薔琵颱風減弱遠離 14：30解除陸警 湧長浪避免前往海邊

中央氣象署持續發布中颱薔琵的海上陸上颱風警報。薔琵颱風過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，目前中心在宜蘭東北方海面，向北北東轉東北移動。新竹以南及花蓮、台東已脫離其暴風圈。未來颱風強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。氣象署已在下午2時30分解除陸上颱風警報，入夜之後有望解除海上颱風警報。

陸上警戒：新北、基隆、台北、桃園、宜蘭應嚴加戒備。海上警戒：台灣北部海面、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天台灣附近各海面風浪仍偏大，北部、東北部沿海及馬祖仍有3至5公尺大浪，其他各海面亦有2公尺以上浪高；各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生，避免前往海邊活動。

氣象署發布高溫資訊，薔琵颱風環流沉降影響，台東縣已有長時間焚風發生，花蓮地區亦有焚風，今天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫；花蓮縣為黃色燈號。