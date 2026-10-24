快訊

才遭瘋傳死訊！韓媒：金正恩睽違1年多突訪中國大陸

薔琵颱風14：30解除陸警！各地長浪洶湧「別去海邊」

上班族狂點人工淚液... 卻結膜紅腫、纖維化 眼科醫揪1成分是禍首

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風薔琵打亂沖繩航班 26日恐從日本九州登陸

中央社／ 東京24日綜合外電報導

颱風薔琵除了使台灣出現災情，日本也受到影響。從沖繩縣起降為主的40個航班已經取消。薔琵颱風之後會朝東方前進，可能在本月26日接近日本九州，接著減弱為溫帶低氣壓。

熊本放送（RKK）報導，薔琵颱風有望在26日從九州登陸。熊本地方氣象台呼籲當地民眾留意強風與高潮。

日本富士新聞網（FNN）報導，薔琵颱風在今天中午左右，位於日本與那國島北部的海面上，這也使日本先島群島今天被暴風圈籠罩。

石垣島今天上午9時過後，觀測到最大瞬間風速每秒35公尺；石垣島以西的西表島則測得48小時546毫米的雨量，創下當地觀測史新高。

此外，日本氣象廳今天稍早向石垣島地區發布預警，警告當地極可能出現線狀降水帶（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），而且必須嚴防豪雨引發的土石流。

薔琵颱風也已經影響空中交通，日本航空（JapanAirlines, JAL）與全日空（ANA）已經決定分別取消在沖繩縣起降為主的25個與15個航班。

薔琵颱風將轉往東方，並可能在26日接近日本九州，之後預計轉弱為溫帶低氣壓，屆時日本九州到關東地區的廣大地區恐降下警報級大雨。

薔琵颱風 沖繩 航班 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風傍晚始打轉！10級暴風圈將觸陸 宜基新北恐颳致災強風

薔琵暴風圈籠罩全台！下午起降雨最嚴重 慎防致災強陣風

颱風薔琵登陸與否吵翻！風迷曝爭議原因：氣象署恐自找麻煩

傍晚5時十級暴風圈已觸陸 薔琵「畫一個圈」龜速打轉後再北上

相關新聞

薔琵颱風減弱遠離 14：30解除陸警 湧長浪避免前往海邊

中央氣象署持續發布中颱薔琵的海上陸上颱風警報。薔琵颱風過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，目前中心在宜蘭東北方海面，向北北東轉東北移動。新竹以南及花蓮、台東已脫離其暴風圈。未來颱風強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。氣象署已在下午2時30分解除陸上颱風警報，入夜之後有望解除海上颱風警報。

颱風天免費洗窗工！她開窗舉手對薔琵喊「麻煩了」 全網笑翻

薔琵颱風來襲，女網友先在窗戶噴清潔劑，想靠強風豪雨免費洗窗，還喊「麻煩你了薔琵颱風」，逗笑大批網友。

台鐵恢復正常行駛 「北迴、宜蘭線」路樹倒塌嚴重 下午3時前完成搶修

薔琵颱風強度減弱且暴風圈縮小，新竹以南及花蓮、台東已脫離其暴風圈，傍晚前可望解除陸警。台鐵公司表示，因受薔琵颱風影響，北迴線、宜蘭線路樹倒塌嚴重，台鐵全力搶修中，預計下午3時恢復正常行駛。其餘路線，中午12時後陸續恢復正常行駛。受颱風影響編組運用，部分列車截短或停駛。

颱風薔琵影響淡江大橋預警性封閉 擬下午5時解除

颱風薔琵來襲，交通部公路局今天更新相關道路通阻訊息，截至中午，仍有3處省道路段預警封閉，其中新北市淡水區台61線淡江大橋...

連3天狂風終於要停了 薔琵減弱加速遠離 北台灣仍有明顯風雨

薔琵颱風昨天為台灣地區帶來強陣風豪大雨，目前颱風強度持續減弱、遠離。氣象粉專「觀氣象看天氣」回顧薔琵颱風昨天下午到今天上午，受地形影響逆時鐘向繞行打轉的時間序，從昨天下午4時起，薔琵就開始西偏繞行，並在今天凌晨先後掠過龜山島及南方澳，一度距離海岸線十分貼近，同時結構受地形影響快速被破壞。隨後於今天上午8時，重新回到原來環境導引駛流軌道，加速離開。

薔琵颱風過境恐衍生傳染病 疾管署3步驟避免疫情

薔琵颱風過境，各地陸續傳出路樹倒塌、強風侵襲災情。疾管署發言人林明誠表示，颱風帶來的強風、暴雨容易擾動土壤及底泥中的病原菌，進而擴散到環境中，增加「類鼻疽、鉤端螺旋體病、破傷風」的感染風險；雨後積水易孳生病媒蚊，登革熱等蟲媒傳染病風險也會上升；另外，颱風後也要注意飲食衛生，避免感染腸胃道疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。