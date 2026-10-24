颱風薔琵打亂沖繩航班 26日恐從日本九州登陸

颱風薔琵除了使台灣出現災情，日本也受到影響。從沖繩縣起降為主的40個航班已經取消。薔琵颱風之後會朝東方前進，可能在本月26日接近日本九州，接著減弱為溫帶低氣壓。

熊本放送（RKK）報導，薔琵颱風有望在26日從九州登陸。熊本地方氣象台呼籲當地民眾留意強風與高潮。

日本富士新聞網（FNN）報導，薔琵颱風在今天中午左右，位於日本與那國島北部的海面上，這也使日本先島群島今天被暴風圈籠罩。

石垣島今天上午9時過後，觀測到最大瞬間風速每秒35公尺；石垣島以西的西表島則測得48小時546毫米的雨量，創下當地觀測史新高。

此外，日本氣象廳今天稍早向石垣島地區發布預警，警告當地極可能出現線狀降水帶（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），而且必須嚴防豪雨引發的土石流。

薔琵颱風也已經影響空中交通，日本航空（JapanAirlines, JAL）與全日空（ANA）已經決定分別取消在沖繩縣起降為主的25個與15個航班。

薔琵颱風將轉往東方，並可能在26日接近日本九州，之後預計轉弱為溫帶低氣壓，屆時日本九州到關東地區的廣大地區恐降下警報級大雨。