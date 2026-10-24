颱風薔琵影響淡江大橋預警性封閉 擬下午5時解除

颱風薔琵來襲，交通部公路局今天更新相關道路通阻訊息，截至中午，仍有3處省道路段預警封閉，其中新北市淡水區台61線淡江大橋，預計今天下午5時解除封閉。

根據中央氣象署網站，颱風薔琵今天中午12時中心位置在宜蘭的東北方約220公里處，過去3小時強度減弱且暴風圈也縮小。

因應颱風薔琵，公路局表示，截至中午12時，預警封閉共3處，包括桃園市復興區台7線47K+100至60K+800（巴陵至西村）已於22日晚間6時實施預警性封閉，預計25日中午12時解除封閉。

至於高雄市桃源區台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽） 已於24日上午7時封閉管制、不開放通行。

公路局表示，新北市淡水區台61線0K至2K淡江大橋，已於23日下午3時全線封閉，預計今天下午5時解除封閉。

道路災情方面，公路局指出，台東縣太麻里鄉台9線402K+600（多良路段） 外側路肩路基掏空，封閉北上外車道，內車道正常通行。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，若非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。