颱風薔琵遠離 高公局估下午國道部分路段現出遊車潮

光復節連假首日，受中北部多個縣市停班停課影響，國道今天上午車流大致正常。交通部高速公路局預估，下午隨颱風薔琵逐漸遠離，仍有部分出遊車潮，國道部分路段恐出現壅塞。

光復節連假今天起至26日，光復節為連假第2日。高公局發布新聞稿指出，今天截至上午11時，國道全線交通量為18.4百萬車公里，受到颱風薔琵影響，北部、中部多個縣市均停班停課，國道交通需求下降，上午行車狀況大致正常。

由於颱風期間國道部分路段風勢及雨勢可能較大，高公局提醒，非必要應避免上路，而行車時請配合遵守「降低車速」、「緊握方向盤」、「加大跟車距離」及「避免任意變換車道」等雨中或強風行車原則。

至於下午國道交通狀況，高公局表示，預估下午颱風逐漸遠離後，研判仍會有部分出遊車潮，國道部分路段可能有壅塞狀況，建議民眾除可多使用大眾運輸外，若自行開車，出發前請多加利用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整行程。