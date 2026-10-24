連3天狂風終於要停了 薔琵減弱加速遠離 北台灣仍有明顯風雨

薔琵颱風昨天為台灣地區帶來強陣風豪大雨，目前颱風強度持續減弱、遠離。氣象粉專「觀氣象看天氣」回顧薔琵颱風昨天下午到今天上午，受地形影響逆時鐘向繞行打轉的時間序，從昨天下午4時起，薔琵就開始西偏繞行，並在今天凌晨先後掠過龜山島及南方澳，一度距離海岸線十分貼近，同時結構受地形影響快速被破壞。隨後於今天上午8時，重新回到原來環境導引駛流軌道，加速離開。

「觀氣象看天氣」表示，也因為這段140公里的偏移，也讓颱風眼牆及10級暴風圈正面掃過東北部陸地，造成廣泛地區吹起13至15級強陣風，局部地區還測得17級以上的強勁風力。

目前中颱薔琵正在逐漸減弱、加速遠離中，預期暴風圈未來也會持續縮小。「觀氣象看天氣」表示，從目前觀測資料中，可以看到台中以北雨勢仍偏明顯，且在苗栗以北仍有6至8級的陣風、北海岸局部還有9至10級的強陣風，並夾帶20至30毫米時雨量，有「回南」情況發生。預估隨颱風遠離，風雨狀況也會由南往北持續縮小。至今一連3天的狂風，特別是西半部沿海地區，終於得到停歇。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。