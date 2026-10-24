薔琵颱風過境恐衍生傳染病 疾管署3步驟避免疫情

中颱薔琵24日凌晨1點，颱風中心掠過宜蘭南方澳，與陸地最近距離僅約1公里，不過中央氣象署綜合觀測資料研判，中心並未登陸，讓台灣差點迎來57年來最晚登陸的颱風紀錄。 氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」追蹤薔琵動態，凌晨公布定位圖，指出颱風中心當時幾乎貼著宜蘭蘇澳海岸移動，離陸地僅距離約1公里，是最接近台灣的時刻。 「台灣颱風論壇｜天氣特急」引用氣象署資料說明，薔琵於凌晨1點掠過南方澳，蘇澳測得最大陣風每秒41公尺，相當於13級風。而氣象署因綜合各種觀測資料分析，認定颱風中心並未完全進入陸地，只能算是「掠過」。 事實上，若薔琵當時登陸，將成為今年首個登陸台灣的颱風，也會改寫民國58年9月26日艾爾西颱風留下的最晚登陸紀錄。 貼文一出後，不少網友都表示「要考慮引進ABS判決了」、「這已經跟登陸沒差別了」、「1公里，這是要上演最遙遠的距離、「薔琵閃身步」、「最琵的颱風」、「薔琵真的很頑皮」、「很特別的颱風」。 不少人關心颱風薔琵目前的行徑路線、最新動態、動向走到哪裡？聯合新聞網《科技玩家》整理7大平台，包括「NCDR天氣 與氣候監測網」、Windy 氣象網站、中央氣象署衛星雲圖 、「

2026-10-24 12:30