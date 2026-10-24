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薔琵颱風過境恐衍生傳染病 疾管署3步驟避免疫情
薔琵颱風過境，各地陸續傳出路樹倒塌、強風侵襲災情。疾管署發言人林明誠表示，颱風帶來的強風、暴雨容易擾動土壤及底泥中的病原菌，進而擴散到環境中，增加「類鼻疽、鉤端螺旋體病、破傷風」的感染風險；雨後積水易孳生病媒蚊，登革熱等蟲媒傳染病風險也會上升；另外，颱風後也要注意飲食衛生，避免感染腸胃道疾病。
林明誠呼籲，為避免傳染病，民眾在颱風整理環境時務必提高警覺，落實「裝備要齊全、清除孳生源、飲食要注意」防疫3步驟，以確保自身與家人健康。
一、裝備要齊全：整頓環境時務必做好個人防護措施，避免感染類鼻疽、鉤端螺旋體及破傷風。
二、清除孳生源：風災前後落實環境整頓，提早收納閒置容器並於雨後全面巡檢，預防登革熱等蟲媒傳染病。
三、飲食要注意：飲水及食物變質勿飲用或食用，落實居家環境清消，杜絕腸胃道傳染病。
林明誠說，環境清消時可以善用漂白水。居家清潔可用漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。手部用肥皂、香皂、洗手乳等清潔，請依「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確搓洗，清除手上的病原。
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